Hasadı 25 Gün Önceden Başladı! Fiyatı 4 Liraya Düştü

Patatesin üretim yerlerinden biri olan Niğde'de kışlık ve yazlık patates hasadı aynı zamana denk gelmesi sonrası bolluk meydana geldi. İklim değişikliğinin etkisiyle erken başlayan patates hasadından 4 liraya kadar düştü.

Kaynak: DHA

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Hasadı 25 Gün Önceden Başladı! Fiyatı 4 Liraya Düştü - Resim: 1

Patates üretimi denilince akla ilk gelen illerden biri olan Niğde’de yazlık patates hasadı temmuzun ilk haftasında başlamıştı fakat iklimlerde yaşanan değişiklik patates hasadını da etkiledi. Kışlık patates sökümü 25 gün önceden başladı. Aynı dönemde hasat edilen patateslerin fiyatı 4 liraya kadar indi.

TARLADA 4-5 LİRAYA SATILIYOR

Niğde Ziraat Odası Başkanı Veli Kenar, geçtiğimi yıl iyi olan patates fiyatları dolayısıyla çiftçilerin daha çok ekim yaptığına dikkat çekti. Kenar, piyasada yaşanan arz fazlalığı nedeniyle fiyatlarda düşüş yaşandığını açıkladı. Patates üreticilerinin zor durumda olduğunu ifade eden Kenar, “Patates sökümü yapan üreticilerimiz şu anda tarlada patatesini 4-5 liraya satabilirse satıyor, tabii alıcı bulursa" ifadelerine yer verdi.

PAZAR KÜÇÜLMEYE GİTTİ

Geçen yıl haziran ayında başlayan ve bu yıl sona eren ihracat kısıtlamasının pazar kaybına yol açtığını belirten Kenar, yaz döneminde patates ihracatının daha zor olduğunu dile getirdi. Kenar, “yaz döneminde ihracata daha fazla patates gitmiyor, çünkü sevkiyat için soğutucu depolar veya konteynerler gerekiyor” ifadelerine yer verdi.

Kaynak: DHA

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