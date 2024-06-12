Harekete geçildi: Kredi kartı alışverişlerinde o kural kalkıyor

Kartla ödeme devi Mastercard, internet alışverişlerinde 16 haneli kredi kartı numarası girmenin zorunlu olmaktan çıkarılacağını duyurdu. Uygulama, ilk olarak Avrupa ülkelerinde hayata geçirilecek.

Harekete geçildi: Kredi kartı alışverişlerinde o kural kalkıyor

Avrupa'da çevrimiçi alışveriş dünyasında büyük bir dönem kapıda. Kartlarla ödeme sistemleri devi Mastercard, internet alışverişlerinde kredi kartı numarası girmenin artık zorunlu olmayacağını açıkladı.

Bu yeni uygulama, tüketicilerin rastgele oluşturulan 'tokenler' kullanarak ödeme yapmalarına olanak tanıyacak. Artık şifrelerin kullanımı da kalkacak.

MasterCard bu tokenlerin cihaz ve platformdan bağımsız olarak çalışacağını ve biyometrik doğrulama ile tek bir tuşlama ile ödeme yapılabileceğini duyurdu.

GÜVENLİK AÇIĞI YARATIYORDU

Böylece, internet alışverişlerinde kart numarası güvenliği konusunda yeni bir dönemin kapıları aralanmış olacak.

2030'da yürürlüğe girecek bu uygulama ile tüketiciler, alışveriş yaparken 16 haneli kart numarası girmek gibi bir mecburiyet olmayacak.

Bunun yerine rastgele oluşturulan dijital tokenler kullanılacak. Mastercard, bu uygulamanın hayata geçirilmesi için bankalar, fintek şirketleri ve e-ticaret firmalarıyla işbirliği içinde olduğunu ifade etti.

Ayrıca, kullanıcılara parmak iziyle biyometrik onay sağlama fırsatı da içeriyor. Bu vesileyle, güvenlik önlemleri daha da artırılacak ve kullanıcıların hesapları daha güvence altına alınacak.

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