Harcama Limiti için Restoranlara Çok Sert Uyarı!

Restoran ve kafelerdeki uçuk fiyatlar tartışma yaratmaya devam ediyor. Daha önce servis ücreti talep edinmesi ile gündeme gelen restoranlar bu kez da ‘harcama limiti’ kuralı ile gündeme oturmuştu. Harcamanız belirlenen azami tutarın altında kalsa bile o limiti ödemeniz talep ediliyordu. Ticaret Bakanlığı şikayetler üzerine harekete geçti.

HUKUKA AÇIKÇA AYKIRI BULUNDU

Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, harcama limiti ile ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu. Bakanlık, bu uygulamaların hem tüketici haklarına hem de ülkemizdeki ticari etik ve hukuki düzenlemelere açıkça aykırı olduğunu belirterek, ilgili denetim sürecinin hızla başlatıldığını açıkladı.

TÜKETİCİ MAĞDUR OLDU, PİYASA DENGESİ BOZULDU

Bakanlık açıklamasında, "Tüketici haklarına ve ticari etik kurallarına açıkça aykırılık teşkil eden bu tür uygulamalar, ticari faaliyetleri düzenleyen yasal mevzuatla bağdaşmamakta; hem tüketicilerin mağduriyetine yol açmakta hem de piyasa işleyişini olumsuz etkilemektedir" sözlerini kullandı.

Ticaret Bakanlığı, bu tür hukuka aykırı uygulamalarla mücadelede kararlı olduklarını vurgulayarak, söz konusu ihlallerin tespiti durumunda işletmelere karşı idari yaptırımlar ve cezai süreçlerin başlatılacağını belirtti. Bakanlık, tüketici haklarının korunmasının temel önceliklerinden biri olduğunu ifade etti.

Tüketicilerin, benzer bir durumla karşılaşmaları halinde Bakanlığa, İl Ticaret Müdürlüklerine veya Alo 175 Tüketici Danışma Hattı'na başvurmaları gerektiği belirtildi. Yapılan tüm başvurular titizlikle değerlendirilecek ve gerekli adımlar hızla atılacak. Bakanlık, tüketici haklarının ihlaline, ticari düzenin bozulmasına ve vatandaşların mağduriyetine neden olan uygulamalarla kararlılıkla mücadele edeceğini yineleyerek, kamuoyunu bilgilendirdi.

Kaynak: Haber Merkezi