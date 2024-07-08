Hanımlarının Sevilen Tercihiydi: Ünlü Tencere Firması İflas Etti

TÜRKİYE PAZARININ ÖNEMLİ MARKALARI ARASINDAYDI



2020 yılında yaşanan pandemi süreciyle birlikte hem ABD'de hem de dünya genelindeki satışlarda ciddi bozulmaların yaşandığını belirten şirket, ilk olarak yurt dışı operasyonlarına son verdiklerini ancak bu durumun yeterli olmadığını belirtti.



500 milyon doların üzerinde varlığı olmasına rağmen 132.5 milyon dolarlık kredi çeken ve ödemelerde sorun yaşayan şirket, Türkiye pazarında da önemli rol oynuyordu. Instant Brands tarafından üretilen tencere, tava ve düdüklü tencere modelleri Türkiye'de büyük ilgi görürken, 2010 yılından itibaren internet satışlarında rekorlar kıran firma, Türkiye pazarında da ciddi bir yer tutmaktaydı.