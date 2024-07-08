Hanımlarının Sevilen Tercihiydi: Ünlü Tencere Firması İflas Etti
Düdüklü tencere, döküm tencere ve tava başta olmak üzere çok sayıda mutfak gereçleri üreten dünyaca ünlü marka Instant Brands iflas ettiğini duyurdu. Şirketin en çok ürün sattığı ülkeler arasında Türkiye de yer alıyordu.
2020 yılında başlayan pandemi sonrasında birçok ülkede değişen ekonomi politikaları, son yıllarda dev şirketlerin peş peşe iflas etmesine neden oluyor. Düdüklü tencere, döküm tava, çaydanlık ve airfryer gibi ürünlerin üretiminde dünyanın önde gelen şirketleri arasında yer alan ABD merkezli Instant Brands, geçtiğimiz aylarda iflas ettiğini açıklamıştı.
1800 KİŞİ İŞTEN ÇIKARILDI
İflas kararının sektörde şok etkisi yaratmasının ardından şirket yöneticileri tarafından yapılan açıklamada, şirketin mali darboğaza girmesine gerekçe olarak bankalara olan kredi borçların ve son yıllarda rekor seviyeye yükseltilen faizler gösterildi. Alınan iflas kararı ilk olarak çalışanlar ile paylaşılırken, geçtiğimiz ay itibarıyla 1800 sendikalı çalışanın çıkış işlemleri tamamlandı.
TÜRKİYE PAZARININ ÖNEMLİ MARKALARI ARASINDAYDI
2020 yılında yaşanan pandemi süreciyle birlikte hem ABD'de hem de dünya genelindeki satışlarda ciddi bozulmaların yaşandığını belirten şirket, ilk olarak yurt dışı operasyonlarına son verdiklerini ancak bu durumun yeterli olmadığını belirtti.
500 milyon doların üzerinde varlığı olmasına rağmen 132.5 milyon dolarlık kredi çeken ve ödemelerde sorun yaşayan şirket, Türkiye pazarında da önemli rol oynuyordu. Instant Brands tarafından üretilen tencere, tava ve düdüklü tencere modelleri Türkiye'de büyük ilgi görürken, 2010 yılından itibaren internet satışlarında rekorlar kıran firma, Türkiye pazarında da ciddi bir yer tutmaktaydı.