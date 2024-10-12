Hangi Motosikletlerden MTV Alınacak? İşte Vergi Alınacak Modeller
Savunma sanayii yatırımlarını desteklemek amacıyla artık motosikletlerden MTV alınacak. İşte 100 cc altında olup Türkiye'de en çok satan motosikletler...
Kaynak: Haber Merkezi
Savunma sanayii yatırımlarını desteklemek amacıyla yeni bir düzenleme hazırlanıyor. Bu kapsamda, motor hacmi 100 cc ve altındaki motosikletler Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) kapsamına alınacak. Düzenlemenin Meclis Başkanlığı’na sunulmasının ardından motosiklet tutkunları, hangi modellerin MTV kapsamına gireceğini araştırmaya başladı.
Meclis’e sunulan taslağa göre, daha önce MTV muafiyeti bulunan ve motor hacmi 100 cc altında olan motosikletler ile motor gücü 6 kW ve altındaki elektrikli motosikletler de artık MTV’ye tabi olacak. Son iki yılda motosiklet pazarında satışlar yaklaşık %400 artış gösterdi. Geçtiğimiz yıl toplamda 957 bin 291 adet motosiklet satışı gerçekleşirken, bunun 480 bin 189 adedi 50 cc motor hacmine sahip MTV muafiyetli modellerden oluştu.
Türkiye’de 100 cc altındaki motosiklet pazarında, yerli üreticiler öne çıkıyor. 250 cc ve üstü sınıfında Japon markası Honda, dokuz yıldır pazar liderliğini sürdürüyor. Özellikle son iki yılda Tayvan ve Kore markalarının da pazar payını artırdığı gözlemleniyor. 100 cc ve altı segmentte ise en çok tercih edilen modeller, 50 cc'lik scooter çeşitleri olarak öne çıkıyor.
MOTED verilerine göre bu grupta en çok satan 5 marka ise şu şekilde:
1-Küba
2-Mondial
3-RKS
4-Arora
5-Yuki