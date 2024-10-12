Hangi Motosikletlerden MTV Alınacak? İşte Vergi Alınacak Modeller

Meclis’e sunulan taslağa göre, daha önce MTV muafiyeti bulunan ve motor hacmi 100 cc altında olan motosikletler ile motor gücü 6 kW ve altındaki elektrikli motosikletler de artık MTV’ye tabi olacak. Son iki yılda motosiklet pazarında satışlar yaklaşık %400 artış gösterdi. Geçtiğimiz yıl toplamda 957 bin 291 adet motosiklet satışı gerçekleşirken, bunun 480 bin 189 adedi 50 cc motor hacmine sahip MTV muafiyetli modellerden oluştu.



