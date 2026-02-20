Hangi İl Ne Kadar Altın Tutuyor? İşte Kişi Başına Gram Listesi…
Ocak 2020’de yaklaşık 300 ton seviyesinde olan banka altın hesapları, 2025 sonunda 600 tonu aştı. Fiyat artışı, yatırımcıları altına yönlendirirken, bankalardaki altın hesaplarının toplam mevduattaki payı yüzde 15’e çıktı. Sadece bankadaki altınlar baz alınarak, iller bazında kişi başına düşen gram miktarları da ortaya çıktı. İşte altın zengini iller…
Türk yatırımcısının geleneksel güvenli limanı olan altın, son yıllardaki güçlü yükselişiyle dikkat çekici bir tablo ortaya çıktı. Özellikle son beş yıllık dönem incelendiğinde, 2020’yi 455 TL seviyesinde kapatan gram altın, 2025 yılının sonunda 5.950 TL’ye ulaştı. Yeni yılın ilk ayları geride kalırken spot piyasada gram altın fiyatının 7.000 TL civarında dengelendiği görülüyor. Bu performans, beş yıl içinde yaklaşık 14 katlık bir artış anlamına geliyor.
MEVDUATTA ALTININ AĞIRLIĞI YÜZDE 15’E ÇIKTI
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, altına yönelik ilginin yalnızca fiyatlarla sınırlı kalmadığı, bankacılık verilerine de yansıdı. Ocak 2020’de bankalardaki altın hesaplarında yaklaşık 300 ton seviyesinde bulunan altın miktarı, 2025 sonunda 600 tonun üzerine çıktı. Fiyat artışının da katkısıyla, altın hesaplarının toplam mevduat içindeki payı yüzde 15 düzeyine ulaştı.
TÜRKİYE’NİN ALTIN STOKU TARİHÎ ZİRVEDE
Türkiye’nin toplam altın varlığına ilişkin tahminler de rekor seviyelere işaret ediyor. QNB Finansbank Başekonomisti Erkin Işık’ın, altın dış ticareti ve yurtiçi üretim verileri üzerinden yaptığı hesaplamalara göre, Ocak 2026 itibarıyla Türkiye’deki altın stokunun 4.281 ton civarında olabileceği öngörülüyor. Ons fiyatının 5.000 dolara yaklaştığı varsayımı altında, bu stokun parasal karşılığının yaklaşık 700 milyar dolar büyüklüğünde olduğu hesaplanıyor.
KİŞİ BAŞINA ALTINDA ÖNE ÇIKAN İLLER
Aralık 2025 verileri baz alındığında, banka mevduatları kapsamında kişi başına düşen altın miktarında öne çıkan iller şöyle sıralanıyor:
İstanbul: 11,3 gram
Ankara: 9,1 gram
Muğla: 7,9 gram
Karabük: 7,6 gram
Isparta: 7,5 gram
İzmir: 7,2 gram
Karaman: 6,9 gram
Malatya: 6,9 gram
Eskişehir: 6,8 gram
Antalya: 6,7 gram
Çanakkale: 6,7 gram
Balıkesir: 6,4 gram
Burdur: 6,4 gram
Rize: 6,4 gram
Trabzon: 6,4 gram
KİŞİ BAŞINA ALTINDA ALT SIRALARDAKİ İLLER
Aynı dönemde kişi başına altın miktarının en düşük hesaplandığı iller ise şunlar oldu:
Şırnak: 0,7 gram
Şanlıurfa: 0,8 gram
Hakkari: 0,9 gram
Mardin: 1,0 gram
Ağrı: 1,0 gram
Muş: 1,1 gram
Siirt: 1,2 gram
Bitlis: 1,4 gram
Van: 1,4 gram
Batman: 1,5 gram
Kilis: 1,6 gram
Diyarbakır: 1,7 gram
Iğdır: 2,1 gram
Gaziantep: 2,2 gram
Ardahan: 2,4 gram
Kaynak: Türkiye Gazetesi