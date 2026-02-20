Hangi İl Ne Kadar Altın Tutuyor? İşte Kişi Başına Gram Listesi…

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türk yatırımcısının geleneksel güvenli limanı olan altın, son yıllardaki güçlü yükselişiyle dikkat çekici bir tablo ortaya çıktı. Özellikle son beş yıllık dönem incelendiğinde, 2020’yi 455 TL seviyesinde kapatan gram altın, 2025 yılının sonunda 5.950 TL’ye ulaştı. Yeni yılın ilk ayları geride kalırken spot piyasada gram altın fiyatının 7.000 TL civarında dengelendiği görülüyor. Bu performans, beş yıl içinde yaklaşık 14 katlık bir artış anlamına geliyor.

MEVDUATTA ALTININ AĞIRLIĞI YÜZDE 15’E ÇIKTI

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, altına yönelik ilginin yalnızca fiyatlarla sınırlı kalmadığı, bankacılık verilerine de yansıdı. Ocak 2020’de bankalardaki altın hesaplarında yaklaşık 300 ton seviyesinde bulunan altın miktarı, 2025 sonunda 600 tonun üzerine çıktı. Fiyat artışının da katkısıyla, altın hesaplarının toplam mevduat içindeki payı yüzde 15 düzeyine ulaştı.

TÜRKİYE’NİN ALTIN STOKU TARİHÎ ZİRVEDE

Türkiye’nin toplam altın varlığına ilişkin tahminler de rekor seviyelere işaret ediyor. QNB Finansbank Başekonomisti Erkin Işık’ın, altın dış ticareti ve yurtiçi üretim verileri üzerinden yaptığı hesaplamalara göre, Ocak 2026 itibarıyla Türkiye’deki altın stokunun 4.281 ton civarında olabileceği öngörülüyor. Ons fiyatının 5.000 dolara yaklaştığı varsayımı altında, bu stokun parasal karşılığının yaklaşık 700 milyar dolar büyüklüğünde olduğu hesaplanıyor.

KİŞİ BAŞINA ALTINDA ÖNE ÇIKAN İLLER

Aralık 2025 verileri baz alındığında, banka mevduatları kapsamında kişi başına düşen altın miktarında öne çıkan iller şöyle sıralanıyor:

İstanbul: 11,3 gram

Ankara: 9,1 gram

Muğla: 7,9 gram

Karabük: 7,6 gram

Isparta: 7,5 gram

İzmir: 7,2 gram

Karaman: 6,9 gram

Malatya: 6,9 gram

Eskişehir: 6,8 gram

Antalya: 6,7 gram

Çanakkale: 6,7 gram

Balıkesir: 6,4 gram

Burdur: 6,4 gram

Rize: 6,4 gram

Trabzon: 6,4 gram

KİŞİ BAŞINA ALTINDA ALT SIRALARDAKİ İLLER

Aynı dönemde kişi başına altın miktarının en düşük hesaplandığı iller ise şunlar oldu:

Şırnak: 0,7 gram

Şanlıurfa: 0,8 gram

Hakkari: 0,9 gram

Mardin: 1,0 gram

Ağrı: 1,0 gram

Muş: 1,1 gram

Siirt: 1,2 gram

Bitlis: 1,4 gram

Van: 1,4 gram

Batman: 1,5 gram

Kilis: 1,6 gram

Diyarbakır: 1,7 gram

Iğdır: 2,1 gram

Gaziantep: 2,2 gram

Ardahan: 2,4 gram

Kaynak: Türkiye Gazetesi