Güncel emekli banka promosyonları açıklandı: Hani banka ne kadar veriyor?

TÜRKİYE FİNANS EMEKLİ PROMOSYONU

Emeklilere 10.000 TL’ye Varan Nakit Promosyon ve Ödül Türkiye Finans’ta!

30 Kasım'a kadar maaşınızı Türkiye Finans’a taşıyın, 10.000 TL'ye varan nakit promosyon ve ödül fırsatından yararlanın.

SSK, Emekli Sandığı, Bağ-Kur emekli maaşlarını Türkiye Finans aracılığı ile alan ya da almak isteyen ve promosyon başvurusunda bulunan tüm müşterilerimize, 36 ay boyunca maaşlarını bankamız aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları halinde;

3.499 TL’ye kadar emekli maaşı alanlara 3.500 TL’ye kadar

3.500 TL – 7.499 TL arasında emekli maaşı alanlara 5.000 TL’ye kadar

7.500 TL – 9.999 TL arasında emekli maaşı alanlara 6.500 TL’ye kadar

10.000 TL ve daha fazla maaş alanlara 7.500 TL’ye kadar promosyon ödemesi yapılacaktır.