Güncel emekli banka promosyonları açıklandı: Hani banka ne kadar veriyor?
2024 yılına sayılı günler kala, bankalar da emekli promosyon rakamlarını güncelledi. Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? İşte detaylar...
Milyonlarca emekli yoksulluk sınırının altında hayatını sürdürmeye çalışıyor. Bu durumun farkında olan bankalar da emeklileri müşteri yapabilmek için promosyon kampanyaları düzenliyor.
Haziran ayında yapılan emekli zammının ardından, bankalar emekli promosyon ödemelerinde güncelleme yapmıştı. Ocak ayında gerçekleştirilecek olan emekli zammının ardından, kamu ve özel bankaların emekli promosyon ödemelerinde bir artış beklentisi bulunuyor.
Temmuz zammıyla birlikte en düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL'ye yükselmişti. Bu zammın etkisiyle, bankaların emekli promosyon ödemeleri 10 bin TL'yi aşmıştı. Aralık 2023 itibarıyla ise bankaların emekli promosyon ödemelerinin 12.500 TL'ye kadar ulaştığı görülüyor.
Ocak ayındaki zammın ardından en yüksek emekli promosyon ödemelerinin 13 bin TL'yi geçebileceği konuşulsa da, henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Bu durum, emekliler arasında büyük bir merak konusu haline gelmiş durumda. Bankaların emekli promosyon kampanyalarındaki gelişmeler, emeklilerin ek gelir beklentilerini şekillendirecek önemli bir faktör olarak öne çıkıyor.
ZİRAAT BANKASI
SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alan müşterilerimize Bankamızca; 3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL, 3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL, 7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL, 10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL tutarında olmak üzere, 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır. Müşterilerimizin 2020 yılına ilişkin devam eden promosyon tutarlarını iade etmeden başvuruları alınabilecek olup, yeni dönem promosyon ödemesi yapılırken önceki döneme ilişkin iade tutarı sistemsel olarak mahsup edilecektir.
ING
Habertürk'ün derlemesine göre; SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşınızı ING’ye taşıyarak maaş tutarınıza göre ek koşulsuz 8.500 TL’ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz. Ayrıca Otomatik Fatura Talimatı'nıza 4.000 TL’ye varan ek nakit promosyondan yararlanarak toplamda 12.500 TL'ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz. 1 aylık toplam gelir/aylık tutarınız, 3.500 TL’ye (3.500 TL hariç) kadar ise 5.100 TL, 3.500 TL - 7.500 TL (7.500 TL hariç) arası ise 5.950TL, 7.500 TL - 10.000 TL (10.000 TL hariç) arası ise 7.650 TL 10.000 TL ve üzeri ise 8.500 TL nakit promosyon ödemesi alırsınız.
HALKBANK
Emekli maaş ödemelerini Halkbank aracılığı ile alanlara; 3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL, 3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL, 7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL, 10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL tutarında olmak üzere, 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılıyor.
DENİZBANK
3.500 TL altı maaş alanlar 3.000 TL, 3.500 TL - 7.500 TL arası maaş alanlar 3.500 TL, 7.500 TL - 10.000 TL arası maaş alanlar 4.500 TL, 10.000 TL ve üzeri maaş alanlar 5.000 TL emekli promosyon ödemesi yapılacak. Bu tutarlardan yararlanmak için MobilDeniz uygulamasını kullanıyor olmak gerekiyor.
TÜRKİYE İŞ BANKASI
Promosyon tutarı, ödemelerine aracılık edilen tüm emekli maaşlarının 1 aya karşılık gelen tutarı (varsa haciz ve nafaka kesintisi düşülerek) üzerinden hesaplanır ve 3 yıllığına peşin olarak aşağıda gösterilen oranlarda ödeme yapılır. Maaş aralığı 3.500 TL'ye (3.500 TL hariç) kadar olanlar 4.500 TL 3.500 TL - 7.500 TL (7.500 TL hariç) arasında olanlar 5.250 TL 7.500 TL - 10.000 TL (10.000 TL hariç) arasında olanlar 6.750 TL 10.000 TL ve daha fazla olanlar 7.500 TL banka promosyonu alabilecek.
YAPI KREDİ BANKASI
1 Eylül 2023 - 31 Aralık 2023 tarihleri arasında SGK emekli aylığı üç yıl boyunca Yapı Kredi’den alma taahhüdü veren müşterilere 9.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabilecekler. Promosyon Taahhütnamesi’nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 3.499 TL'ye kadarsa 4.500 TL; 3.500 TL-7.499 TL arasındaysa 5.250 TL; 7.500 TL- 9.999 TL arasındaysa 6.750 TL; 10.000 TL’ nin üzerindeyse 7.500 TL nakit promosyon ödenir.
AKBANK EMEKLİ PROMOSYONU
SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşını 01-30 Kasım 2023 tarihleri arasında Akbank’a taşıyan ve 3 yıl boyunca maaşını Bankamızdan almayı taahhüt eden emeklililerimiz 10.000 TL’ye varan promosyondan faydalanabileceklerdir.
Buna ek olarak kampanya dönemi içerisinde, Axess veya Wings kredi kartına tanımlanacak 5 yeni otomatik fatura ödeme talimatı için fatura başına 400 TL, toplamda 2.000 TL chip-para ile 12.000 TL ödül fırsatından yararlanabileceklerdir.
Tablo şu şekilde;
3.500 TL altı 6.000 TL
3.500 - 7.499 TL 7.000 TL
7.500 - 9.999 TL 9.000 TL
10.000 TL ve üzeri 10.000 TL
GARANTİ EMEKLİ PROMOSYONU
Emekli maaşını Garanti BBVA'dan alanlara 8.500 TL’ye varan hoş geldin paketi!
Siz de emekli maaşınızı Garanti BBVA’dan alarak, 7.500 TL'ye varan nakit promosyona ek, kredi kartı ile 500 TL harcamanıza 1.000 TL bonus fırsatını kaçırmayın!
Mobil'den müşterimiz olup, emekli maaş taşıma talimatını Garanti BBVA Mobil üzerinden veren emeklilere 500 TL ve üzeri harcamalarına 1.500 TL ek bonus kazanma fırsatı
VAKIFBANK EMEKLİ PROMOSYONU
1 (bir) aya isabet eden emekli maaşı tutarı;
3.500.-TL ye (3.500.-TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 3.000.- TL,
3.500 - 7.500.-TL (7.500.-TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 3.500.- TL,
7.500 – 10.000.-TL (10.000.-TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 4.500.- TL,
10.000.-TL ve üzeri olanlara 3 yıl için toplam 5.000.- TL
3 (üç) yıllık süre için peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacaktır.
TÜRKİYE FİNANS EMEKLİ PROMOSYONU
Emeklilere 10.000 TL’ye Varan Nakit Promosyon ve Ödül Türkiye Finans’ta!
30 Kasım'a kadar maaşınızı Türkiye Finans’a taşıyın, 10.000 TL'ye varan nakit promosyon ve ödül fırsatından yararlanın.
SSK, Emekli Sandığı, Bağ-Kur emekli maaşlarını Türkiye Finans aracılığı ile alan ya da almak isteyen ve promosyon başvurusunda bulunan tüm müşterilerimize, 36 ay boyunca maaşlarını bankamız aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları halinde;
3.499 TL’ye kadar emekli maaşı alanlara 3.500 TL’ye kadar
3.500 TL – 7.499 TL arasında emekli maaşı alanlara 5.000 TL’ye kadar
7.500 TL – 9.999 TL arasında emekli maaşı alanlara 6.500 TL’ye kadar
10.000 TL ve daha fazla maaş alanlara 7.500 TL’ye kadar promosyon ödemesi yapılacaktır.
QNB FİNANSBANK EMEKLİ PROMOSYONU
Emeklilere 9.200 TL’ye varan emeklilik ödülü
Cep telefonunuzdan vereceğiniz dijital onay sayesinde şubeye gelmeden maaşınızı taşıyın, 8.000 TL ‘ye varan nakit promosyon kazanın.
8.000 TL ‘ye varan nakit promosyon ve CardFinans Emekli kredi kartından yıllık 1.200 TL indirim olmak üzere toplamda 9.200 TL’ye varan emeklilik ödülü
ŞEKERBANK EMEKLİ PROMOSYONU
Şekerbank’tan emeklilere 1.600 TL’ye varan promosyon…
Emeklilere yönelik sektörde ilk ve tek olan uygulamalar ile birçok ayrıcalıklı hizmet sunan Şekerbank, emekli müşterilerinin maaş aralıkları ve kredi kartı harcamalarına göre 1.600 TL’ye varan promosyon ödemesi sunuyor.
Maaş aralıklarına göre 1.300 TL’ye varan promosyon imkanından yaralanabilen Şekerbank emekli maaş müşterileri ayrıca sektör ayrımı olmaksızın koşulsuz olarak 1.500 TL’lik kredi kartı harcamalarına karşılık 300 TL bonus kazanma şansı yakalıyor.
Şekerbank, bireysel müşterilerine sunduğu promosyon ve avantajlara ek olarak 3 ay ertelemeli nakit desteği fırsatı da sağlıyor.
E-DEVLET PROMOSYON BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Maaş yatırma ve çekme konusunda herhangi bir kısıtlama söz konusu değilse emekliler maaşlarını istedikleri bankalardan alabiliyor.
Maaşlarını taşımak isteyenler bankaya bildirim yapmak zorunda. Bildirim banka şubelerinden veya e-Devlet üzerinden yapılabiliyor.
Daha avantajlı bir promosyon olması durumunda taahhüt süresi dolmadan da banka değişikliği yapılabiliyor. Ancak mevcut bankada kalınan sürenin promosyonu alınıyor, kalanını ise iade ediliyor.