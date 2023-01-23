Hane halkının seyahat harcaması iki katından fazla arttı!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), geçen yılın 3. çeyreğine ilişkin hane halkı yurt içi turizm verilerini açıkladı.

Buna göre, geçen yılın üçüncü çeyreğinde, yurt içinde 19 milyon 156 bin kişi seyahat etti. Seyahate çıkanların bir ve daha fazla geceleme kaydıyla ülke içinde yaptıkları toplam seyahat sayısı, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1,1 yükselişle 23 milyon 384 bin olarak gerçekleşti.

Bu çeyrekte seyahate çıkanlar 225 milyon 206 bin geceleme yaptı. Ortalama geceleme sayısı 9,6 olurken seyahat başına ortalama harcama ise 2 bin 710 lira olarak kayıtlara geçti.

HARCAMALAR İKİ KATINDAN FAZLA ARTTI

Yerli turistlerin yurt içinde yaptıkları seyahat harcamalarının tutarı, geçen yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 112,6 artarak 63 milyar 366 milyon 190 bin lirayı buldu.

Kaynak: Gerçek Gündem