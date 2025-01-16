Hamsi Krizi Tezgahları Vurdu: Fiyatlar Bir Anda 2 Katına Fırladı!
Bolu İhsaniye Mahallesi'nde her pazartesi kurulan pazarda, hamsinin tezgahlarda yer almaması, diğer deniz ürünlerinin fiyatlarında artışa yol açtı.
Kaynak: Haber Merkezi
Geçtiğimiz hafta perşembe gününe kadar 100-120 TL arasında satılan hamsi, son üç gündür pazarda bulunmuyor. Hamsinin yokluğunda ise vatandaşların tercihi istavrit oldu.
Balıkçı Emre Yıldız, hamsinin yokluğunun istavritin fiyatını etkilediğini belirtti. İki gündür hamsi olmadığını belirten Yıldız, perşembeye kadar kilosunun 100 lira civarında satıldığını söyledi.
HAMSİ KITLIĞI TEZGAHTA KENDİNİ ZAMLA GÖSTERDİ
Yıldız, “Denizlerde de bulmak zor. Sezon bitmedi, 2,5 ay daha var. Hamsi mutlaka geri gelir. İstavrite olan ilgi ise şu an az. Çünkü hamsinin olmaması, istavritin fiyatını artırdı. Daha önce 100 TL olan istavrit, şimdi 150 TL'ye çıktı. Ama yine de isteyen var, alıcı buluyor" dedi.
DİĞER BALIKLARDA TALEP PATLADI
Tezgahında farklı balık türlerinin de olduğunu belirten Yıldız, 150 lira olan mezgitin tezgahlarda 200 liradan, kefalin ise 150 liradan satıldığını belirtti. Bu fiyatların normal seviyede olduğunu vurgulayan Yıldız, “Hamsinin olmayışı diğer balıkların fiyatlarını da etkiliyor çünkü rağbet otomatik olarak bu balıklara kayıyor ve fiyatlar artıyor. Büyük balıklar da var, onların fiyatı stabil; kilosu 350 elli lira. Bugün tezgahlar açıkçası boş. Hamsi olmayınca diğer balıklar da etkileniyor" şeklinde konuştu.