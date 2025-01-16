Hamsi Krizi Tezgahları Vurdu: Fiyatlar Bir Anda 2 Katına Fırladı!

DİĞER BALIKLARDA TALEP PATLADI

Tezgahında farklı balık türlerinin de olduğunu belirten Yıldız, 150 lira olan mezgitin tezgahlarda 200 liradan, kefalin ise 150 liradan satıldığını belirtti. Bu fiyatların normal seviyede olduğunu vurgulayan Yıldız, “Hamsinin olmayışı diğer balıkların fiyatlarını da etkiliyor çünkü rağbet otomatik olarak bu balıklara kayıyor ve fiyatlar artıyor. Büyük balıklar da var, onların fiyatı stabil; kilosu 350 elli lira. Bugün tezgahlar açıkçası boş. Hamsi olmayınca diğer balıklar da etkileniyor" şeklinde konuştu.