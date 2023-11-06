Halkın umudu yok: "2024’te ekonomi daha kötü olacak"

“Size göre bugün Türkiye'nin en önemli sorunu nedir?” sorusuna verilen yanıtlar yüzde 70'le ekonomi, yüzde 6.2 ile işsizlik, yüzde 5.6 ile adalet, yüzde 3.7 ile savaşlar, yüzde 3.4 ile mülteci, yüzde 2.8 ile eğitim, yüzde 1.7 ile güvenlik, yüzde 1.4 ile hükümet, yüzde 1.2 ile terör, yüzde 1.2 ile düşük emekli maaşları oldu.