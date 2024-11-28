Halkbank'tan Emeklilere Aralık Özel Promosyonu! Oranlar Değiştirildi

Emeklilere yönelik sunduğu avantajlarla dikkat çeken Halkbank, Aralık ayına özel yeni bir promosyon kampanyası duyurdu. Banka, emekli maaşını Halkbank’a taşıyan müşterilere cazip oranlarla ek gelir imkânı sunuyor. Güncellenen promosyon oranları, emekliler için ekonomik açıdan önemli bir destek olmayı hedefliyor.

Halkbank, emekli maaşını üç yıl boyunca bankadan almayı taahhüt eden müşterilere, maaş miktarına göre değişen oranlarda nakit promosyon ödemesi yapıyor. Aralık ayına özel olarak güncellenen bu oranlar, emeklilere daha yüksek kazanç sağlama fırsatı tanıyor.