Halkbank'tan Emeklilere Aralık Özel Promosyonu! Oranlar Değiştirildi
Halkbank’ın emeklilere yönelik sunduğu bu özel kampanya, finansal açıdan destek arayan vatandaşlar için önemli bir fırsat sunuyor
Emeklilere yönelik sunduğu avantajlarla dikkat çeken Halkbank, Aralık ayına özel yeni bir promosyon kampanyası duyurdu. Banka, emekli maaşını Halkbank’a taşıyan müşterilere cazip oranlarla ek gelir imkânı sunuyor. Güncellenen promosyon oranları, emekliler için ekonomik açıdan önemli bir destek olmayı hedefliyor.
Halkbank, emekli maaşını üç yıl boyunca bankadan almayı taahhüt eden müşterilere, maaş miktarına göre değişen oranlarda nakit promosyon ödemesi yapıyor. Aralık ayına özel olarak güncellenen bu oranlar, emeklilere daha yüksek kazanç sağlama fırsatı tanıyor.
Brüt Maaş Tutarı
Ödenecek Promosyon Tutarı
10.000 TL - 14.999,99 TL
8.000 TL
15.000 TL - 19.999,99 TL
10.000 TL
20.000 TL ve üzeri
12.000 TL
SGK’dan ölüm aylığı alan ve maaşı 10.000 TL altı olan hak sahipleri de, başvurmaları halinde 5.000 TL promosyon ödemesi alacaklardır.
Yapılan promosyon başvurularında, varsa önceki döneme ilişkin iade tutarı sistemsel olarak mahsup edilebilecektir.
Bankamızdan birden fazla emekli maaş ödemesi alan müşterilerimiz için, ödenecek promosyon tutarı; maaş tutarları toplamına göre hesaplanmaktadır.