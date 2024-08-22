Halkbank’tan Büyük Zam: Fiyatını Yüzde 525 Arttırdı

Türkiye’nin önde gelen kamu bankalarından biri olan Halkbank, kasa kiraları konusunda dikkat çeken bir zamma imza attı. Banka, geçtiğimiz yıl 800 TL olan yıllık kasa kiralama ücretini %525 oranında artırarak 5.000 TL’ye çıkardı. Bu yüksek artış, müşteriler arasında şaşkınlık ve tepkiyle karşılandı.

Kaynak: Gerçek Gündem