Halkbank’tan Büyük Zam: Fiyatı Yüzde 525 Arttırıldı

Halkbank, dev bir zam yapma kararı aldı. Türkiye'nin 3 büyük kamu bankasından biri olan Halkbank, geçtiğimiz yıl sunduğu fiyatta bir artışa gitti ve yüzde 525 zam yaptı.

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Halkbank’tan Büyük Zam: Fiyatı Yüzde 525 Arttırıldı - Resim: 1

Türkiye’nin önde gelen kamu bankalarından biri olan Halkbank, kasa kiraları konusunda dikkat çeken bir zamma imza attı. Banka, geçtiğimiz yıl 800 TL olan yıllık kasa kiralama ücretini %525 oranında artırarak 5.000 TL’ye çıkardı. Bu yüksek artış, müşteriler arasında şaşkınlık ve tepkiyle karşılandı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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