Halkbank’tan Büyük Zam: Fiyatı Yüzde 525 Arttırıldı
Halkbank, dev bir zam yapma kararı aldı. Türkiye'nin 3 büyük kamu bankasından biri olan Halkbank, geçtiğimiz yıl sunduğu fiyatta bir artışa gitti ve yüzde 525 zam yaptı.
Türkiye’nin önde gelen kamu bankalarından biri olan Halkbank, kasa kiraları konusunda dikkat çeken bir zamma imza attı. Banka, geçtiğimiz yıl 800 TL olan yıllık kasa kiralama ücretini %525 oranında artırarak 5.000 TL’ye çıkardı. Bu yüksek artış, müşteriler arasında şaşkınlık ve tepkiyle karşılandı.
Kaynak: Gerçek Gündem