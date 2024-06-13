Halkbank, yurt dışı piyasadan 300 milyon dolar borçlandı!

Halkbank yurt dışı piyasadan 300 milyon dolar kaynak temin etti. Bankadan yapılan açıklamada, "Bundan sonra da yurt dışından uygun şartlarda borçlanma çalışmalarımız devam edecektir" denildi.

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Halkbank, yurt dışı piyasadan 300 milyon dolar borçlandı!

Halkbank, 300 milyon dolarlık, teminatlı fonlama işlemi yoluyla eurobond ihracı niteliğinde dış finansman sağladı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Halkbank, dış finansman kaynak temini kapsamında, uluslararası bir bankadan 300 milyon dolarlık, 5 yıl vadeli ve teminatlı fonlama işlemi yoluyla eurobond ihracı niteliğinde dış finansman temin etti.

"UYGUN ŞARTLARDA BORÇLANMA DEVAM EDECEKTİR"

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Halkbank, yurt dışı piyasadan 300 milyon dolar borçlandı! - Resim : 1

"Ülkemizin orta vadeli program hedefleri doğrultusunda aldığı tedbirler ve uyguladığı programlar ile ekonomimizde görülen olumlu gelişmeler, uluslararası finans sektörünün ülkemize olan güven ve ilgisinin artmasına neden olmuştur. Bundan sonra da yurt dışından uygun şartlarda borçlanma çalışmalarımız devam edecektir."

Kaynak: Gerçek Gündem

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