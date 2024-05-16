Halkbank esnaf kredi faizini artırdı, tepkiler büyüdü!

Türkiye'de esnafların ticari çalışmalarına destek olunması amacıyla, Esnaf Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri aracılığı ile Halkbank tarafından kullandırılan esnaf kefalet kredi faizleri artırıldı.

Yeni faiz oranları hali hazırda kullanmış mevcut esnaf kredisine de yansıtıldı.

YENİ FAİZ ORANLARI İKİ KATINI AŞTI

Artırılan faiz oranları sonrası Hazine destekli esnaf kredilerinde yapılan güncelleme ile 11.10.2022 - 09.07.2023 tarihleri arasında kullanılan kredilerin faiz oranı yüzde 7,5'ten yüzde 17'ye yükseltildi.

Benzer şekilde 04.01.2021 - 06.06.2021 tarihleri arasında kullanılan kredilerin faiz oranı yüzde 8,5'ten yüzde 18'e, 07.06.2021 - 10.10.2022 tarihleri arasında kullanılan kredilerin faiz oranı ise yüzde 9,5'tan yüzde 21'e çıkarıldı.

Öte yandan faiz oranlarındaki artış, daha eski tarihli kredilerde daha da belirginleşirken, 10.07.2023 - 06.09.2023 tarihleri arasında kullanılan kredilerin faiz oranı yüzde 12,5'ten yüzde 24'e, 07.09.2023 - 24.09.2023 tarihleri arasında kullanılan kredilerin faiz oranı ise yüzde 15'ten yüzde 24'e yükseltildi. 25.12.2023 - 31.03.2024 tarihleri arasında kullanılan krediler ise yüzde 25’ten yüzde 29’a çıkarıldı.

"MAĞDUR OLAN YİNE ESNAF OLDU"

Esnaf kredi faizlerinin artırılmasına ilişkin Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Daha evvel esnafımız aldığı kredi ile yapmış olduğu taahhütnameyi 2 yıllığına, 3 yıllığına veyahut 5 yıllığına devletin vermiş olduğu imkanlardan yararlanmak için kullandı. Ancak ekonomideki bu olumsuzluklar kredi faizlerinin yükselmesine neden oldu. Bu yükselişte mağdur olan da yine esnaf oldu. Kredi faizleri yüzde 7.5'tu, yüzde 30'lara varan bir rakama yükseldi. Daha evvel taahhütnamede almış oldukları oranla sınırlandırılmış olsaydı esnaf açısından bu kadar tepki olmayacaktı" dedi.

"FAİZİN YÜKSELİŞİNİN MÜSEBBİBİ ESNAF DEĞİL"

TESK ve TESKKOMB olarak kredi faizleriyle ilgili sorunun çözümü için çalıştıklarını söyleyen Palandöken, "Paranın maliyetinin yüksek olduğunu herkes biliyor. Ancak esnafın daha önce kullandığı kredilerdeki faiz oranı ile bundan sonra kullanacağı kredilerdeki faiz oranı arasındaki fark çok önemli. Esnafımızın bu konudaki sıkıntılarının dile getirilmesi hususunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Cumhurbaşkanımız ve Ticaret Bakanlığı, Maliye Bakanlığı gibi ilgili bakanlıklarla birlikte mücadeleye devam edeceğiz. İnşallah ekonomi bir an önce düzlüğe çıkar, bu faiz oranları tekrar eski seviyeye iner, esnaf da rahatlıkla kredi kullanabilir. Neticede piyasadaki faizin yükselişinin müsebbibi esnaf değil" diye konuştu.

Kaynak: Gerçek Gündem