Halkbank Ekim Ayına Özel Promosyonu Duyurdu! Emeklilere Zamlı Ödeme
Halkbank emeklilere zamlı promosyon ödemesi yapacak.
Halkbank, emeklilere yönelik zamlı promosyon ödemesi yapma kararı aldı. Bu kapsamda, emekliler Ekim ayına özel olarak promosyon ödemelerinden faydalanabilecekler.
Emeklilerin maaşlarını Halkbank üzerinden alanların bu promosyondan faydalanabileceği belirtilirken, detaylı bilgilerin banka tarafından duyurulacağı ifade edildi.
İŞTE HALKBANK'IN EKİM AYI PROMOSYONU
Ne Kadar Promosyon Alacağım?
Brüt Maaş Tutarı
Ödenecek Promosyon Tutarı*
10.000 TL - 14.999,99 TL
8.000 TL
15.000 TL - 19.999,99 TL
10.000 TL
20.000 TL ve üzeri
12.000 TL
SGK’dan ölüm aylığı alan ve maaşı 10.000 TL altı olan hak sahipleri de, başvurmaları halinde 5.000 TL promosyon ödemesi alacaklardır.
Yapılan promosyon başvurularında, varsa önceki döneme ilişkin iade tutarı sistemsel olarak mahsup edilebilecektir.
Bankamızdan birden fazla emekli maaş ödemesi alan müşterilerimiz için, ödenecek promosyon tutarı; maaş tutarları toplamına göre hesaplanmaktadır.
Nasıl Başvurabilirsiniz?
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