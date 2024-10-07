Halkbank Ekim Ayına Özel Promosyonu Duyurdu! Emeklilere Zamlı Ödeme

Ne Kadar Promosyon Alacağım?

Brüt Maaş Tutarı

Ödenecek Promosyon Tutarı*

10.000 TL - 14.999,99 TL

8.000 TL

15.000 TL - 19.999,99 TL

10.000 TL

20.000 TL ve üzeri

12.000 TL



SGK’dan ölüm aylığı alan ve maaşı 10.000 TL altı olan hak sahipleri de, başvurmaları halinde 5.000 TL promosyon ödemesi alacaklardır.

Yapılan promosyon başvurularında, varsa önceki döneme ilişkin iade tutarı sistemsel olarak mahsup edilebilecektir.

Bankamızdan birden fazla emekli maaş ödemesi alan müşterilerimiz için, ödenecek promosyon tutarı; maaş tutarları toplamına göre hesaplanmaktadır.

Nasıl Başvurabilirsiniz?

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