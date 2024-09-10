Halka Arz Olan Durukan Şekerleme Kaç Lot Satacak ve Ne Zaman Talep Toplayacak
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Durukan Şekerleme Sanayi ve Ticaret AŞ’nin halka arzına onay verdi. Şirket, 11-12 Eylül 2024 tarihlerinde "Borsada Satış" yöntemiyle pay başına 17 TL’den talep toplayacak.
Kaynak: Gerçek Gündem
Halka arza, "DURKN.HE" koduyla katılım sağlanabilecek. Talep toplama süreci, katılım endeksine uygun şekilde gerçekleşecek ve eşit dağıtım yöntemiyle lotlar katılımcılara dağıtılacak.
Durukan Şekerleme’nin sahipleri arasında üç ortak bulunuyor. Şirketin %50’si Uğur Durukan’a, %45’i Mahmut Nedim Durukan’a, %5’i ise Mehmet Ertuğrul Durukan’a ait.
Durukan Şekerleme, halka arzdan elde edilecek geliri şu alanlarda kullanmayı planlıyor:
- %40-45: Üretim kapasitesini artırıcı yatırımlar veya güneş enerjisi yatırımları
- %35-40: İşletme sermayesi
- %15-25: Finansal borç ödemesi
Şirket, halka arz sonrası fiyat istikrarını 30 gün boyunca korumayı hedefliyor. Ayrıca, 180 gün boyunca ortak satışı ve 1 yıl boyunca ihraççı satışı yapılmayacağı taahhüt ediliyor.
Halka arzda katılım sayısına göre dağıtılacak lot miktarları şu şekilde öngörülüyor:
- 300 bin katılım: 142 lot (2.414 TL)
- 700 bin katılım: 61 lot (1.037 TL)
- 1.1 milyon katılım: 39 lot (663 TL)
- 1.5 milyon katılım: 29 lot (493 TL)
- 1.9 milyon katılım: 23 lot (391 TL)
- 2.3 milyon katılım: 19 lot (323 TL)
- 2.7 milyon katılım: 16 lot (272 TL)
- 3.1 milyon katılım: 14 lot (238 TL)
DURUKAN ŞEKERLEME’NİN TARİHÇESİ
Durukan Ailesi, 1976 yılından itibaren gıda sektöründe distribütörlük, toptancılık ve süpermarket sahipliği yaparak faaliyet göstermiştir. 1993 yılında şekerleme üretimine odaklanarak iç pazarda Durukan markası altında lolipop üretmeye başlamış ve ihracatta da büyüme kaydetmiştir. 2003 yılında PepsiCo-Frito Lay ile yapılan anlaşma sonrası Rocco markasının lolipop tedarikçisi olmuştur. 2015’te draje ve bonbon üretim hatlarını kurmuş, 2017’de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onaylı AR-GE merkezini hayata geçirmiştir. 2020 yılında ise uluslararası organik belgeleri almaya hak kazanmıştır.