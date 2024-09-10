Halka Arz Olan Durukan Şekerleme Kaç Lot Satacak ve Ne Zaman Talep Toplayacak



Şirket, halka arz sonrası fiyat istikrarını 30 gün boyunca korumayı hedefliyor. Ayrıca, 180 gün boyunca ortak satışı ve 1 yıl boyunca ihraççı satışı yapılmayacağı taahhüt ediliyor.



Halka arzda katılım sayısına göre dağıtılacak lot miktarları şu şekilde öngörülüyor:

- 300 bin katılım: 142 lot (2.414 TL)

- 700 bin katılım: 61 lot (1.037 TL)

- 1.1 milyon katılım: 39 lot (663 TL)

- 1.5 milyon katılım: 29 lot (493 TL)

- 1.9 milyon katılım: 23 lot (391 TL)

- 2.3 milyon katılım: 19 lot (323 TL)

- 2.7 milyon katılım: 16 lot (272 TL)

- 3.1 milyon katılım: 14 lot (238 TL)