Halk Kart Uygulaması Geliyor: 1 Ocak İtibarıyla A'dan Z'ye Herkese İndirimli Olacak

BİR ÇOK YERDE İNDİRİM UYGULANACAK

Sosyal tesislerde uzun süredir devam eden indirim uygulaması, Halk Kart sistemiyle daha da kapsamlı hale geliyor. Avantajlardan yararlanmak isteyen vatandaşların, Alanya Belediyesi Halk Kart mobil uygulamasına kayıt olarak QR kodlarını ödeme sırasında göstermeleri gerekiyor. Halk Kart, yalnızca sosyal tesislerle sınırlı kalmayıp yakında yerel işletmelerde de indirim fırsatları sunacak. Bu yenilik, hem vatandaşların bütçesine katkı sağlayacak hem de yerel ekonomiye destek olacak.

Halk Kart, hem dijital uygulama üzerinden hem de fiziksel kart olarak kullanılabilecek. Akıllı telefon kullanan vatandaşlar, Alanya Belediyesi mobil uygulamasından kayıt oluşturarak fiziksel karta ihtiyaç duymadan indirimlerden yararlanabilirken, mobil cihazı olmayanlar belediyenin Çözüm Masası’na başvurarak fiziksel kart temin edebilecek.