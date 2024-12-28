Halk Kart Uygulaması Geliyor: 1 Ocak İtibarıyla A'dan Z'ye Herkese İndirimli Olacak
1 Ocak itibarıyla Halk Kart uygulaması hayata geçiyor. Halk Kart ile Alanya’da ikamet eden bütün vatandaşlar, belediye sosyal tesislerinden indirimli olarak faydalanabilecek.
Kaynak: ANKA
Alanya Belediyesi, vatandaşların yaşam kalitesini artırmak ve belediye hizmetlerinden daha avantajlı faydalanmalarını sağlamak amacıyla Halk Kart uygulamasını hayata geçiriyor. 1 Ocak itibarıyla hizmete girecek olan Halk Kart ile Alanya’da ikamet eden vatandaşlar, belediye sosyal tesislerinden indirimli yararlanabilecek.
BİR ÇOK YERDE İNDİRİM UYGULANACAK
Sosyal tesislerde uzun süredir devam eden indirim uygulaması, Halk Kart sistemiyle daha da kapsamlı hale geliyor. Avantajlardan yararlanmak isteyen vatandaşların, Alanya Belediyesi Halk Kart mobil uygulamasına kayıt olarak QR kodlarını ödeme sırasında göstermeleri gerekiyor. Halk Kart, yalnızca sosyal tesislerle sınırlı kalmayıp yakında yerel işletmelerde de indirim fırsatları sunacak. Bu yenilik, hem vatandaşların bütçesine katkı sağlayacak hem de yerel ekonomiye destek olacak.
Halk Kart, hem dijital uygulama üzerinden hem de fiziksel kart olarak kullanılabilecek. Akıllı telefon kullanan vatandaşlar, Alanya Belediyesi mobil uygulamasından kayıt oluşturarak fiziksel karta ihtiyaç duymadan indirimlerden yararlanabilirken, mobil cihazı olmayanlar belediyenin Çözüm Masası’na başvurarak fiziksel kart temin edebilecek.
KİMLER HALK KART ALABİLİR?
Alanya Belediyesi sınırları içerisinde ikamet eden T.C. vatandaşları, Alanya’da eğitim gören ve Kampüs Alanya uygulamasına kayıtlı üniversite öğrencileri ile Yabancı Kimlik Numarası olan yerleşik yabancılar Halk Kart sahibi olabilecek.
Detaylı bilgi ve sıkça sorulan sorular için belediyenin internet sitesi ziyaret edilebilir veya ilgili telefon numarası aranabilir.