Halk Arasında Bu Ağaca Sıvı Altın Deniliyor Ama Altından Değerli! 3.5 Milyon Para Kazandırıyor
Güneydoğu Asya'nın yağmur ormanlarında yetişen Öd Ağacı (Aquilaria), içinden çıkan maddesiyle dünyanın en değerli ağaçları arasında yer alıyor. Bu ağacın diğerlerinden ayıran özellik, içinde bulunan ve genellikle altından daha değerli kabul edilen sıvı bulunuyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Normalde soluk ve kokusuz olan Öd ağacı, Phialophora Parasitica adlı bir mantarla enfekte olduğunda kendini korumak için koyu renkli ve aromatik bir reçine salgılamaya başlıyor. Bu reçine zamanla ağaç odununun içine işlemiş olarak Agarwood adını alan değerli maddeyi oluşturuyor. Agarwood, kozmetik ve parfüm endüstrisinde kullanılan lüks Oud kokusunun kaynağıdır. Dünyada sadece yüzde 2'si doğal yollarla bu mantar enfeksiyonunu alarak Agarwood üretebilen Aquilaria ağaçları, bu ürünü nadir ve pahalı hale getiriyor.
Agarwood, tütsü olarak yakılabildiği gibi damıtılarak parfüm haline de getirilebiliyor. Oud kokusu, sıcak ve mistik aromasıyla lüks parfümlerde sıkça kullanılıyor. Uzmanlar, bu maddeyi "sıvı altın" olarak tanımlarken, fiyatlarının 100 bin dolara (yaklaşık 3.5 milyon TL) kadar yükselebileceğini belirtiyor.
Ancak, Aquilaria ağaçlarına olan yüksek talep, bu türün neslini tehdit ediyor. İnsanlar tarafından mantar enjekte edilerek Agarwood üretimi artırılmaya çalışılsa da, bu yöntem sınırlı sonuç veriyor. Uzmanlar, Aquilaria ağaçlarının son 150 yılda popülasyonunun yüzde 80 oranında azaldığını vurguluyor.
Agarwood'un lüks ve zenginlik simgesi olma talebi giderek artarken, pazarın 2029 yılına kadar 64 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Ancak, bu değerli reçineyi bulmak zorlaştıkça fiyatların daha da yükselebileceği öngörülüyor.