Halk Arasında Bu Ağaca Sıvı Altın Deniliyor Ama Altından Değerli! 3.5 Milyon Para Kazandırıyor

Normalde soluk ve kokusuz olan Öd ağacı, Phialophora Parasitica adlı bir mantarla enfekte olduğunda kendini korumak için koyu renkli ve aromatik bir reçine salgılamaya başlıyor. Bu reçine zamanla ağaç odununun içine işlemiş olarak Agarwood adını alan değerli maddeyi oluşturuyor. Agarwood, kozmetik ve parfüm endüstrisinde kullanılan lüks Oud kokusunun kaynağıdır. Dünyada sadece yüzde 2'si doğal yollarla bu mantar enfeksiyonunu alarak Agarwood üretebilen Aquilaria ağaçları, bu ürünü nadir ve pahalı hale getiriyor.

Agarwood, tütsü olarak yakılabildiği gibi damıtılarak parfüm haline de getirilebiliyor. Oud kokusu, sıcak ve mistik aromasıyla lüks parfümlerde sıkça kullanılıyor. Uzmanlar, bu maddeyi "sıvı altın" olarak tanımlarken, fiyatlarının 100 bin dolara (yaklaşık 3.5 milyon TL) kadar yükselebileceğini belirtiyor.