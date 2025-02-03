Hakkınızda İcra Davası Var Diyerek 10 Milyon Lira Dolandırdılar
İzmir'de, vatandaşları "Hakkınızda icra davası var" diyerek dolandıran organize suç örgütüne yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi.
Kaynak: DHA
13 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen "Hücre-7" operasyonunda çete üyelerinin, 2024 yılı içinde 123 kişiyi "uzlaştırma ücreti" adı altında toplam 10 milyon TL dolandırdığı tespit edildi.
61 KİŞİ YAKALANDI
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık, Teknik Takip ve SAM Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen operasyon kapsamında 61 kişi gözaltına alındı.
Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden tamamı tutuklanarak cezaevine gönderildi.