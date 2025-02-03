Hakkınızda İcra Davası Var Diyerek 10 Milyon Lira Dolandırdılar

İzmir'de, vatandaşları "Hakkınızda icra davası var" diyerek dolandıran organize suç örgütüne yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi.

Kaynak: DHA

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Hakkınızda İcra Davası Var Diyerek 10 Milyon Lira Dolandırdılar - Resim: 1

13 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen "Hücre-7" operasyonunda çete üyelerinin, 2024 yılı içinde 123 kişiyi "uzlaştırma ücreti" adı altında toplam 10 milyon TL dolandırdığı tespit edildi.

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Hakkınızda İcra Davası Var Diyerek 10 Milyon Lira Dolandırdılar - Resim: 2

61 KİŞİ YAKALANDI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık, Teknik Takip ve SAM Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen operasyon kapsamında 61 kişi gözaltına alındı.

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Hakkınızda İcra Davası Var Diyerek 10 Milyon Lira Dolandırdılar - Resim: 3

Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden tamamı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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