Hakan Kara'dan Önemli Uyarı: Düşüşü İşaret Ediyor

Merkez Bankası eski Başekonomisti olan Prof. Dr. Kara, son dönemde artan stagflasyon ve slumpflasyon tartışmalarını farklı bir perspektiften ele aldı.

Türkiye ekonomisinde, yavaşlayan büyüme, artan işsizlik ve yükselen enflasyonun aynı anda yaşandığı stagflasyon, giderek daha sık gündeme gelirken, slumpflasyon olarak bilinen, yüksek enflasyonla birlikte ekonomik daralmanın bir arada görüldüğü kriz senaryosu da konuşuluyor. Sanayi, istihdam ve tüketim verilerindeki olumsuz sinyaller, ekonomistlerin bu kriz senaryolarını daha sık dile getirmelerine neden oluyor.