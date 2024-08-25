Hakan Kara'dan Önemli Uyarı: Düşüşü İşaret Ediyor
Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Hakan Kara, yabancı yatırımcıların Türkiye'deki hisse ve tahvil piyasalarındaki hareketlerine ilişkin yaptığı makroekonomik değerlendirmeyle dikkatleri üzerine çekti.
Merkez Bankası eski Başekonomisti olan Prof. Dr. Kara, son dönemde artan stagflasyon ve slumpflasyon tartışmalarını farklı bir perspektiften ele aldı.
Türkiye ekonomisinde, yavaşlayan büyüme, artan işsizlik ve yükselen enflasyonun aynı anda yaşandığı stagflasyon, giderek daha sık gündeme gelirken, slumpflasyon olarak bilinen, yüksek enflasyonla birlikte ekonomik daralmanın bir arada görüldüğü kriz senaryosu da konuşuluyor. Sanayi, istihdam ve tüketim verilerindeki olumsuz sinyaller, ekonomistlerin bu kriz senaryolarını daha sık dile getirmelerine neden oluyor.
Prof. Dr. Kara, son haftalarda açıklanan verilere dayanarak yabancı yatırımcıların hisse senetlerini satıp tahvillere yönelmelerini, ekonomide stagflasyondan ziyade enflasyonun düştüğü bir durgunluk beklentisine işaret eden bir fiyatlama olarak değerlendirdi. Prof. Dr. Kara, "Yabancıların hisse senetlerinden çıkıp tahvillere yönelmesi, ekonomide stagflasyondan çok enflasyonun düştüğü bir durgunluk beklentisine işaret ediyor" dedi.
Bu görüşe, TÜSİAD Başekonomisti Gizem Öztok Altınsaç da katıldığını belirterek destek verdi. Ayrıca, Merkez Bankası eski Başkan Yardımcılarından Prof. Dr. İbrahim Turhan da, bu değerlendirmeye ek yaparak, "Yurt içinde, kur artışı beklentisiyle döviz talebinin artması, para politikasının gelecekteki seyrine ilişkin belirsizliği artırıyor. Bu durum da piyasalarda ciddi bir etki yaratıyor. Ağustos ayının da bu belirsizliğe katkısı büyük" ifadelerini kullandı.
Bu değerlendirmeler, Türkiye ekonomisindeki belirsizliklerin ve stagflasyon beklentilerinin artarak devam edeceğine işaret ediyor. Yabancı yatırımcıların piyasadaki bu hareketleri, gelecekte ekonomik durgunluğun daha da derinleşebileceğine dair endişeleri artırıyor.