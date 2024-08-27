Hakan Kara'dan Moralleri Bozacak Açıklama: Bunlar Daha İyi Günlerimiz

BETAM’ın hesaplamalarına göre, Türkiye ekonomisinin 2024 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,6 oranında küçülmesi bekleniyor. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre ise bu daralmanın bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,7 olacağı öngörülüyor.

TEPAV Makroekonomi Çalışmaları Program Direktörü Dr. Ali Çufadar da ekonomik durgunluğa dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Çufadar, kredi kartı harcamalarının yüksek olmasına rağmen iç talepte beklenen canlanmanın gerçekleşmediğini belirterek, "Yerel seçimlerin ardından ekonomi hızla soğuma işaretleri veriyordu. Sahadaki veriler ne diyordu? Kredi kartı harcamaları yüksekti, iç talep canlıydı, ama TCMB'nin KOBİ TL kredi kısıtının da bu süreçte rolü büyük" dedi.