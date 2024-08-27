Hakan Kara'dan Moralleri Bozacak Açıklama: Bunlar Daha İyi Günlerimiz
Ekonomideki veriler daralma sinyalleri verirken, uzmanlar bu durumun ciddiyetine dikkat çekerken Prof. Dr. Ali Hakan Kara'dan moralleri bozacak kritik bir açıklama geldi.
Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) eski Başekonomisti Prof. Dr. Ali Hakan Kara, ekonomiye ilişkin değerlendirmesinde moral bozucu bir uyarıda bulundu.
TCMB eski Başekonomisti ve Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ali Hakan Kara da TCMB’nin açıkladığı Reel Kesim Güven Endeksi verilerine ilişkin, “Moral bozmak istemem, ama bunlar daha iyi günlerimiz” dedi.
TCMB’nin açıkladığı reel kesim güven endeksinde, geleceğe dair beklentilerin giderek kötüleşmesi, ekonomide durgunluk riskini artırıyor. Bu endeksin yanı sıra Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi'nin (BETAM) öncü göstergeleri de Türkiye ekonomisinde küçülme beklentisini güçlendiriyor.
BETAM’ın hesaplamalarına göre, Türkiye ekonomisinin 2024 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,6 oranında küçülmesi bekleniyor. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre ise bu daralmanın bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,7 olacağı öngörülüyor.
TEPAV Makroekonomi Çalışmaları Program Direktörü Dr. Ali Çufadar da ekonomik durgunluğa dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Çufadar, kredi kartı harcamalarının yüksek olmasına rağmen iç talepte beklenen canlanmanın gerçekleşmediğini belirterek, "Yerel seçimlerin ardından ekonomi hızla soğuma işaretleri veriyordu. Sahadaki veriler ne diyordu? Kredi kartı harcamaları yüksekti, iç talep canlıydı, ama TCMB'nin KOBİ TL kredi kısıtının da bu süreçte rolü büyük" dedi.