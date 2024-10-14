Hakan Kara'dan Kritik Uyarı: Olan Orta Sınıfa Oluyor

TBMM’ye sunulan "Savunma Sanayii İle İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" kapsamında, Savunma Sanayi Fonu'nun gelirlerini artırmayı amaçlayan çeşitli hükümler yer alıyor. Bu düzenlemelere göre, limiti 100 bin TL’nin üzerinde olan kredi kartlarından yıllık 750 TL ek ücret alınması öngörülüyor.