Hakan Kara'dan Kritik Uyarı: Olan Orta Sınıfa Oluyor
Merkez Bankası’nın eski Başekonomisti ve Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Hakan Kara, kredi kartı limitine göre katkı payı alınmasını da kapsayan yeni vergi, harç ve katkı payı düzenlemelerine yönelik sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu.
Kaynak: Haber Merkezi
TBMM’ye sunulan "Savunma Sanayii İle İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" kapsamında, Savunma Sanayi Fonu'nun gelirlerini artırmayı amaçlayan çeşitli hükümler yer alıyor. Bu düzenlemelere göre, limiti 100 bin TL’nin üzerinde olan kredi kartlarından yıllık 750 TL ek ücret alınması öngörülüyor.
Hakan Kara, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, son dönemdeki bu düzenlemeleri eleştirerek şu ifadeleri kullandı:
"Son dönemdeki bazı vergi/harç/katkı payı düzenlemeleri (mesela yurt dışı çıkış harcının 500 TL’ye çıkarılması, kredi kartı limitine göre 750 TL katkı alınması vs.) alt gelir grubunu kollayan fakat en üst gelir grubuna da pek dokunmayan uygulamalar. Olan orta sınıfa oluyor."