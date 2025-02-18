Hakan Kara’dan Dolar Açıklaması: Rekor Artış Olacak
Türkiye’nin enflasyonla mücadele sürecinde uygulanan kontrollü kur politikası, faiz indirimleriyle birlikte yeniden tartışma konusu oldu.
Kaynak: Haber Merkezi
Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Kara, dövizde bir "düzeltme" hareketinin beklendiğini belirterek, yatırımcıların “Ne zaman dövize geçelim?” sorusunu sıkça sorduğunu ifade etti.
Kur politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kara, yılın ikinci yarısıyla birlikte enflasyon oranına yakın veya bir miktar üzerinde kur artışları görülebileceğini belirtti. Değerli TL stratejisinin sürdüğünü vurgulayan Kara, “Enflasyonla mücadele yavaş gittiği için kuru tutmaya devam edecekler. Aylık yüzde 1.5-2 civarında kur artışı olacaktır. Ancak faizin getirisinin daha altında kur artışı devam ettirilecek gibi görünüyor” dedi.
‘ENFLASYON ALGILARI DEĞİŞMEDİ’
Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) tarafından düzenlenen 3. Turizm Kongresi’nde konuşan Prof. Dr. Hakan Kara, enflasyon konusunda henüz algıların değişmediğini söyledi. Kara, ekonomi politikalarına ilişkin değerlendirmesinde, “Uygulanan programda tünelin ucunda ışık gördüm ama o ışık güneş ışığı mı ikna olmaya ihtiyacımız var” ifadesini kullandı.