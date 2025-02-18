Hakan Kara’dan Dolar Açıklaması: Rekor Artış Olacak

Kur politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kara, yılın ikinci yarısıyla birlikte enflasyon oranına yakın veya bir miktar üzerinde kur artışları görülebileceğini belirtti. Değerli TL stratejisinin sürdüğünü vurgulayan Kara, “Enflasyonla mücadele yavaş gittiği için kuru tutmaya devam edecekler. Aylık yüzde 1.5-2 civarında kur artışı olacaktır. Ancak faizin getirisinin daha altında kur artışı devam ettirilecek gibi görünüyor” dedi.