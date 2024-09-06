Hakan Kara'dan ATM Uyarısı! Dikkat Eliniz Boş Dönmeyin

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, daha önce verdiği bir röportajda sıkı para politikasının TL üzerindeki olumlu etkilerine değinmişti. Karahan, "Ne nominal ne de reel bir kur hedefimiz var, önceliğimiz sıkı para politikası. Bunun sonucunda Türk lirası varlıklar daha cazip hale geliyor ve talep artışıyla birlikte lira değer kazanıyor" ifadelerini kullanmıştı.