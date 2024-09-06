Hakan Kara'dan ATM Uyarısı! Dikkat Eliniz Boş Dönmeyin
Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi ve eski Merkez Bankası Başekonomisti Prof. Dr. Ali Hakan Kara, ATM'lerin 100 TL’den küçük banknot vermemesi üzerine dikkat çeken bir açıklamada bulundu.
Hakan Kara, 2012 yılında dönemin Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı’nın Türk lirası simgesiyle ilgili açıklamalarını hatırlatarak, bugünkü ekonomik duruma gönderme yaptı.
Kara, paylaşımında Başçı'nın, TL simgesinin çıpaya benzemesinin Türk lirasının güvenli bir liman olduğunu vurguladığını ve paralel çizgilerin ise Türkiye ekonomisinin istikrarlı bir yükselişi simgelediğini söylediğini hatırlattı. Kara, “Hey gidi günler... Nereden mi çıktı bu şimdi? Gün içinde ATM’den 100 liradan küçük banknot alamayınca aklıma geldi” ifadelerini kullanarak, mevcut ekonomik koşullara atıfta bulundu.
Türk lirası, yılbaşından bu yana dolar ve euro karşısında yaklaşık yüzde 16 değer kaybetti. Geçtiğimiz hafta dolar 34 liranın üzerine çıkarak rekor tazelerken, euro da 38 lira seviyesini aştı. Kara’nın bu paylaşımı, liranın ciddi değer kaybı yaşadığı bu dönemde dikkat çekici bir uyarı olarak yorumlandı.
Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, daha önce verdiği bir röportajda sıkı para politikasının TL üzerindeki olumlu etkilerine değinmişti. Karahan, "Ne nominal ne de reel bir kur hedefimiz var, önceliğimiz sıkı para politikası. Bunun sonucunda Türk lirası varlıklar daha cazip hale geliyor ve talep artışıyla birlikte lira değer kazanıyor" ifadelerini kullanmıştı.
Türk lirasının yeni simgesi, 2012 yılında dönemin Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı ve dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı bir basın toplantısında açıklanmıştı. Başçı, TL simgesinin güvenli bir liman olarak Türk lirasını ve Türkiye ekonomisinin istikrarlı yükselişini simgelediğini ifade etmişti. O dönemde dolar 1,75 TL, euro ise 2,32 TL seviyesindeydi.