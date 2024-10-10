Hakan Kara'dan Acı Faiz İtirafı
Merkez Bankası eski Başekonomisti Prof. Dr. Ali Hakan Kara, şirketlerin faiz artışlarına neden daha dayanıklı olduğuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan ve şirketlerin temerrüt durumlarına yönelik analizde, 2018 ve 2023 yıllarındaki parasal sıkılaşma dönemlerinde şirketlerin ödeme performansları karşılaştırıldı.
"Merkezin Güncesi" platformunda yer alan bu analizde, parasal sıkılaşmanın etkisiyle 2018'de artış gösteren tahsili gecikmiş alacakların (TGA), 2023 sıkılaşma döneminde görece düşük seviyelerde kaldığı vurgulandı. Prof. Dr. Kara, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, TCMB'nin değerlendirmelerini yorumlayarak, şirketlerin bu dönemde neden daha dirençli olduğuna dair ek bilgiler sundu.
Hakan Kara, bu direncin temelinde iki faktörün öne çıktığını belirterek, "Şirketlerin borçluluk oranlarının düşük olması ve döviz açıklarının sınırlı kalması" dedi. Bu durumun, firmaların bilanço sağlamlığını korumalarına yardımcı olduğunu ifade etti. Ayrıca, 2000-2023 yılları arasında özellikle negatif reel faiz dönemlerinde elde edilen yüksek kârlılıkların, şirketlerin mali yapısını güçlendirdiğini ve nakit pozisyonlarını koruduğunu kaydetti.
Faiz artışlarının 2018 dönemindeki gibi ani ve önden yüklemeli bir şekilde yapılmadığını, bu sefer sıkı para politikasının 2023’ün ikinci çeyreğinde başladığını ve henüz beş ay geçtiğini vurgulayan Kara, parasal sıkılaşmanın uzaması halinde ise bu tablonun değişebileceğine işaret etti. Ayrıca, kamu harcamalarının hızlı artışı ve beklentilerin yeterince iyileşmemesi sebebiyle firmaların fiyatlama gücünü koruyabildiğini de belirtti.