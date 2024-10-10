Hakan Kara'dan Acı Faiz İtirafı

Faiz artışlarının 2018 dönemindeki gibi ani ve önden yüklemeli bir şekilde yapılmadığını, bu sefer sıkı para politikasının 2023’ün ikinci çeyreğinde başladığını ve henüz beş ay geçtiğini vurgulayan Kara, parasal sıkılaşmanın uzaması halinde ise bu tablonun değişebileceğine işaret etti. Ayrıca, kamu harcamalarının hızlı artışı ve beklentilerin yeterince iyileşmemesi sebebiyle firmaların fiyatlama gücünü koruyabildiğini de belirtti.