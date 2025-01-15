Hakan Kara Yüzde 63 Yükseldi Dedi: Rekor Artışı Açıkladı

Ekonomist Prof. Dr. Hakan Kara, enflasyon hedefleri ve kamu harcamalarına ilişkin dikkat çekerek, enflasyon ve cari açığın formülünü verdi.

Baybars Ergün Baybars Ergün
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Hakan Kara Yüzde 63 Yükseldi Dedi: Rekor Artışı Açıkladı

Ekonomist Prof. Dr. Hakan Kara, TÜİK'in açıkladığı perakende satış ve sanayi üretimi verilerini değerlendirdi. Kara, paylaştığı grafikle üretim ve tüketim arasındaki dengesizliğe dikkat çekerek enflasyon ve cari açığın kalıcı şekilde düzeltilmesi için çözüm önerilerini dile getirdi.

Hakan Kara, X’ten yaptığı paylaşımda kamu harcamaları ve enflasyon hedefi arasındaki ilişkiyi eleştirdi. Tutarsızlığı gözler önüne seren Kara, vatandaşın bu nedenden dolayı inanmadığını belirtti.

Hakan Kara Yüzde 63 Yükseldi Dedi: Rekor Artışı Açıkladı - Resim : 1

‘VATANDAŞ BU YÜZDEN İNANMIYOR’

Kara, paylaşımında enflasyon hedefinin %33 olarak belirlendiği bir yılda faiz dışı kamu harcamalarının %63 oranında arttığını belirtti. Bu durumun vatandaşların enflasyon hedeflerine olan güvenini zedelediğini ifade eden Kara, şu sözlere yer verdi:

Enflasyon hedefinin %33 olarak belirlendiği bir yılda faiz dışı kamu harcamaları %63 artmış. Sonra soruyorlar vatandaş neden enflasyon hedeflerine inanmıyor diye. İşte bu yüzden inanmıyor.

ENFLASYON VE CARİ AÇIĞIN TÜYOSUNU VERDİ

Öte yandan, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı Kasım ayına ilişkin perakende satış hacmi endeksini açıkladı. Verilere göre, perakende satış hacmi yıllık bazda %16,4 artış gösterirken, perakende ticarette ciro %54,8 oranında yükseldi. Aynı dönemde açıklanan sanayi üretimi verileri ise aylık bazda %2,9, yıllık bazda ise %1,5 artış kaydetti ve uzun süredir devam eden daralma sürecine son verdi.

Prof. Dr. Hakan Kara, üretim ve tüketim bazındaki dengesizliğin altını çizdi. Paylaştığı grafikte, son üç yılda sanayi üretiminin yatay bir seyir izlediği ancak perakende satışların %66 oranında arttığı görüldü.

Hakan Kara Yüzde 63 Yükseldi Dedi: Rekor Artışı Açıkladı - Resim : 2

‘BU TABLO DEĞİŞMELİ’

Kara, üretim ve tüketim arasındaki farkın enflasyon ve cari açığı olumsuz etkilediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

Sanayi üretimi 3 yıldır yerinde sayarken içerde perakende satışlar %66 arttı. Enflasyonu ve dış açığı kalıcı olarak düzeltmek istiyorsak bu tablonun değişmesi gerekir.

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