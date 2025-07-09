Hakan Kara Uyardı: Olumlu Olduğu Kadar Olumsuz Tarafı da Var

ÇİN’İN ARZ FAZLASI TÜRKİYE’Yİ NASIL ETKİLİYOR?

Çin’de iki yılı aşkın süredir devam eden arz fazlası, üretici fiyatlarının istikrarlı biçimde gerilemesine neden oluyor. Bu durum, Çin menşeli ürünlerin küresel pazarda düşük fiyatla sunulmasını sağlarken, rakip ülkelerdeki ihracatçı firmaların rekabet gücünü baskılıyor. Türkiye de bu küresel fiyat rekabetinden doğrudan etkileniyor.