Hakan Kara Uyardı: Olumlu Olduğu Kadar Olumsuz Tarafı da Var
Merkez Bankası’nın eski Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, Çin’de üretici fiyat endeksindeki (ÜFE) iki yıldır süren gerilemenin Türkiye ekonomisi açısından hem olumlu hem de olumsuz sonuçlara yol açabileceğini belirtti.
Kaynak: Haber Merkezi
Prof. Dr. Hakan Kara, sosyal medya üzerinden yaptığı değerlendirmede, Çin’deki arz fazlasına dayalı fiyat düşüşlerinin ihracatçılar için zorlayıcı, ancak enflasyonla mücadele açısından olumlu olabileceğini vurguladı.
ÇİN’İN ARZ FAZLASI TÜRKİYE’Yİ NASIL ETKİLİYOR?
Çin’de iki yılı aşkın süredir devam eden arz fazlası, üretici fiyatlarının istikrarlı biçimde gerilemesine neden oluyor. Bu durum, Çin menşeli ürünlerin küresel pazarda düşük fiyatla sunulmasını sağlarken, rakip ülkelerdeki ihracatçı firmaların rekabet gücünü baskılıyor. Türkiye de bu küresel fiyat rekabetinden doğrudan etkileniyor.
Prof. Dr. Hakan Kara, bu süreci değerlendirirken, “Ticaret savaşları ile birlikte ele alındığında, bu gelişme ihracatçılarımız açısından rekabet gücünü zayıflatan bir unsur. Ancak enflasyon açısından bakıldığında bu durum avantaj sağlayabilir” ifadelerini kullandı.
ENFLASYONLA MÜCADELEYE DESTEK OLABİLİR
Uzmanlara göre Çin’den ithal edilen ürünlerin ucuzlaması, Türkiye’de üretici ve tüketici fiyatlarında baskı oluşturabilir. Bu da enflasyonun kontrol altına alınmasına katkı sağlayabilecek bir unsur olarak öne çıkıyor.
Prof. Dr. Hakan Kara’nın değerlendirmesine göre, bu gelişme ihracatçı kesim için zorluklara yol açarken, fiyat istikrarı hedefi doğrultusunda Merkez Bankası'nın elini bir miktar rahatlatabilir. Kara, özellikle dış ticaret dengesinin ve sanayi üretiminin bu süreçte dikkatle izlenmesi gerektiğini vurguladı.