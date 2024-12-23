Hakan Kara: Rekor Artış Oldu

TÜRKİYE VE ABD KARŞILAŞTIRMASI

Türkiye’de bir Big Mac 195 TL’ye satılırken, bu fiyat 5 dolar 54 cent’e denk geliyor. Buna karşın, ABD’nin en pahalı şehirlerinden biri olan New York’ta aynı ürün 5 dolar 23 cent. Bu durum, Türkiye’deki fiyatların sadece dünya ortalamasını değil, ABD’deki fiyatları da aştığını ortaya koyuyor.