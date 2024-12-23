Hakan Kara: Rekor Artış Oldu
Türkiye'de bir Big Mac sandviçinin fiyatı 195 TL'ye ulaştı. Bu tutar, yaklaşık 5 dolar 54 cent ediyor. ABD’nin en pahalı şehirlerinden biri olan New York’ta ise aynı ürün 5 dolar 23 cent’e satılıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Artan enflasyon ve azalan alım gücü, Türkiye’de fast food fiyatlarını da etkiledi. Bilkent Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi ve eski Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, Big Mac Endeksi üzerinden Türkiye’deki ekonomik durumu değerlendirdi. Prof. Dr. Kara, X (eski adıyla Twitter) hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye’deki Big Mac fiyatlarının dünya ortalamasını geçtiğine dikkat çekti.
FARK TARİHİ ZİRVEDE!
Prof. Dr. Kara’nın paylaştığı grafikte, Türkiye’deki Big Mac fiyatlarının (mavi çizgi) ve dünya ortalamasının (turuncu çizgi) dolar cinsinden yıllar içerisindeki değişimi gösteriliyor. Uzun yıllar dünya ortalamasının altında kalan Türkiye fiyatlarının, son dönemde bu ortalamayı aştığı ve tarihi zirveye ulaştığı gözlemleniyor.
Kara, paylaşımında “Big Mac fiyatlarına göre Türkiye ve dünya ortalaması arasındaki fark tarihi zirvede” ifadesini kullandı.
BİG MAC ENDEKSİ NEDİR?
Big Mac Endeksi, döviz kuru ve satın alma gücünü kıyaslamak için kullanılan uluslararası bir ölçüm aracı. Aynı ürünün farklı ülkelerdeki fiyatları üzerinden ekonomik durumu ve kur farklarını değerlendiren bu endeks, küresel çapta ekonomik analizlerde sıkça tercih ediliyor.
TÜRKİYE VE ABD KARŞILAŞTIRMASI
Türkiye’de bir Big Mac 195 TL’ye satılırken, bu fiyat 5 dolar 54 cent’e denk geliyor. Buna karşın, ABD’nin en pahalı şehirlerinden biri olan New York’ta aynı ürün 5 dolar 23 cent. Bu durum, Türkiye’deki fiyatların sadece dünya ortalamasını değil, ABD’deki fiyatları da aştığını ortaya koyuyor.