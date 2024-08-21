Hakan Kara Merkez Bankası'nın Gizli Planını Açıkladı: Döviz Kuru İçin Bunu Yapacaklar
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ağustos ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini beşinci kez yüzde 50'de sabit tuttu. Merkez Bankası'nın eski Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.
Merkez Bankası'nın kararı, piyasa beklentileri doğrultusunda gerçekleşti. Ancak bazı çevreler, Merkez Bankası'nın faiz indirimi sinyali vermesini bekliyordu. İktisatçı Prof. Dr. Hakan Kara, bu beklentilere sosyal medya üzerinden yanıt verdi ve "Merkez Bankası, erken faiz indirimi baskısına karşı net bir duruş sergiledi" dedi. Kara yaptığı açıklamada Merkez Bankası'nın döviz kuru için yapacağı planı açıkladı.
Merkez Bankası, karar metninde, hizmet enflasyonundaki yüksek seyrin, enflasyon beklentilerindeki katılığın ve jeopolitik gelişmelerin enflasyonist riskleri canlı tuttuğunu belirtti. Ayrıca, önceki açıklamalarda da vurgulanan, "Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana kadar sıkı para politikası duruşu devam edecek" ifadesi de metinde yer aldı.
Merkez Bankası'nın eski Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, Merkez Bankası'nın bu kararıyla erken faiz indirimi baskılarına karşı net bir yanıt verdiğini belirtti. Kara, Merkez Bankası'nın bu kararıyla piyasaları disipline etmeye devam edeceğinin sinyalini verdiğini ifade etti.
Bilkent Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Hakan Kara, "Merkez Bankası enflasyonda en kötü geride kalsa da faiz indirimi henüz gündemimde değil demiş. Böylece erken faiz indirimini dayatmaya çalışanlara da net bir yanıt vermiş" dedi.
Kara, "TCMB açıklamasını dengeli ve kararlı buldum. Tek eksiği bütçe harcamaları ve kamunun kontrol ettiği ürünlere yapılan zamlardan bahsetmemiş olması. Bana göre özel sektörün fiyatlama davranışının düzelmesi için öncelikle kamunun kendi fiyatlama davranışını düzeltmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.
Kara, "Merkez Bankası kredi büyüme limitlerini bir müddet daha korumayı tercih edecektir, çünkü değerli bir TL ile faiz indirimine başladığında döviz kurunda kontrolü kaybetmemek için buna ihtiyacı var" açıklamasında bulundu.