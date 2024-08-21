Hakan Kara Merkez Bankası'nın Gizli Planını Açıkladı: Döviz Kuru İçin Bunu Yapacaklar

Kara, "TCMB açıklamasını dengeli ve kararlı buldum. Tek eksiği bütçe harcamaları ve kamunun kontrol ettiği ürünlere yapılan zamlardan bahsetmemiş olması. Bana göre özel sektörün fiyatlama davranışının düzelmesi için öncelikle kamunun kendi fiyatlama davranışını düzeltmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Kara, "Merkez Bankası kredi büyüme limitlerini bir müddet daha korumayı tercih edecektir, çünkü değerli bir TL ile faiz indirimine başladığında döviz kurunda kontrolü kaybetmemek için buna ihtiyacı var" açıklamasında bulundu.