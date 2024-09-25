Hakan Kara Merkez Bankası Uyardı: Bu Yapılmadan Olmaz
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan sektörel enflasyon beklentileri, sınırlı bir gerileme gösterdi. Eski Başekonomist Prof. Dr. Ali Hakan Kara, Merkez Bankası’nın çabalarının büyük ölçüde finansal alana yoğunlaştığını belirtirken, asıl ikna edilmesi gerekenin halk olduğunu vurguladı.
Kaynak: Haber Merkezi
TCMB, son dönemde önemli bir gündem maddesi haline gelen sektörel enflasyon beklentilerini açıkladı. Bu beklentiler, TCMB yönetimi tarafından da dikkatle izleniyor. Enflasyon Raporu sunumunun öncesinde TCMB Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay, bu konudaki değerlendirmelerini paylaştı.
Akçay, özellikle pandemi sonrası Türkiye gibi enflasyon şoklarına yüksek oranda maruz kalan ülkelerde karamsarlığın yükseldiğine dikkat çekerek, hanehalklarının beklentilerinin iyileşmesinin uzun süreceğini ifade etti. TCMB Başkanı Fatih Karahan da aynı toplantıda, "Beklentilerden ziyade seyre bakıyoruz" şeklinde bir açıklamada bulundu.
Açıklanan verilere göre, piyasa katılımcıları TCMB’nin tahminleriyle paralel bir seyir izlerken, reel sektör ve hanehalklarında 12 ay sonrası için enflasyon beklentileri, gerilese de yükselmeye devam ediyor. Prof. Dr. Ali Hakan Kara, geleceğe yönelik enflasyon beklentilerine ilişkin değerlendirmesinde, ekonominin çıpalamasının profesyonellerden ziyade iş dünyası ve halkın ikna edilmesiyle mümkün olduğunu ifade etti.
Kara, “Ekonomi yönetimi enerjisini en çok finansal kesimi (piyasa, yurt dışı) ikna etmek için harcıyor. Oysa öncelikli olarak ikna edilmesi gerekenler yurt içindeki firmalar ve hanehalkıdır” şeklinde konuştu.