Hakan Kara Merkez Bankası Uyardı: Bu Yapılmadan Olmaz

Açıklanan verilere göre, piyasa katılımcıları TCMB’nin tahminleriyle paralel bir seyir izlerken, reel sektör ve hanehalklarında 12 ay sonrası için enflasyon beklentileri, gerilese de yükselmeye devam ediyor. Prof. Dr. Ali Hakan Kara, geleceğe yönelik enflasyon beklentilerine ilişkin değerlendirmesinde, ekonominin çıpalamasının profesyonellerden ziyade iş dünyası ve halkın ikna edilmesiyle mümkün olduğunu ifade etti.

Kara, “Ekonomi yönetimi enerjisini en çok finansal kesimi (piyasa, yurt dışı) ikna etmek için harcıyor. Oysa öncelikli olarak ikna edilmesi gerekenler yurt içindeki firmalar ve hanehalkıdır” şeklinde konuştu.