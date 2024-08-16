Hakan Kara Kötü Haberi Verdi: Emekliler İçin Durum Çok Vahim

Prof. Dr. Kara, aynı grafikte asgari ücretle alınabilecek yemek sayısındaki düşüşe de yer verdi. Asgari ücretlinin alım gücünün de son 7 yılda azaldığı ancak emekliler kadar dramatik bir düşüş yaşanmadığına dikkat çeken Kara, "Son yıllarda asgari ücretlinin de durumu kötüleşse de emekliler kadar vahim değil" ifadelerini kullandı.