Hakan Kara Kötü Haberi Verdi: Emekliler İçin Durum Çok Vahim
Merkez Bankası eski Başekonomisti ve Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Hakan Kara, emekli maaşlarının gıda enflasyonu karşısında yaşadığı kaybı çarpıcı bir grafikle gözler önüne serdi.
Emekli maaşlarındaki erimeyi yemek fiyatlarıyla değerlendiren Prof. Dr. Ali Hakan Kara, "Enflasyon, emeklilerin alım gücünü adeta ezip geçmiş" ifadesini kullandı.
Emekli maaşlarının yıllar içindeki düşüşü dikkat çekerken, Temmuz 2024 düzenlemesiyle en düşük emekli maaşı seyyanen yapılan 2 bin 500 TL’lik artışla 12 bin 500 TL’ye yükselmesine rağmen enflasyon karşısında değer kaybetmeye devam etti.
Türkiye’de gıda enflasyonu, dünya genelinin aksine yükselişini sürdürüyor. Temmuz 2024 enflasyonu yüzde 61,78 olarak açıklanırken, gıda enflasyonu yüzde 58,91 seviyesinde gerçekleşti.
Dışarıda yeme-içme fiyatlarındaki artış da hız kesmeden devam ederken, Prof. Dr. Kara, emekli maaşlarıyla alınabilecek yemek miktarını gösteren bir grafik paylaştı ve durumu, "2021 sonrasında enflasyon, emeklileri silindir gibi ezip geçmiş" sözleriyle özetledi.
Grafik verilerine göre, 2017'den 2024'e kadar olan süreçte emekli maaşıyla alınabilen tavuk döner, İskender ve köfte gibi yemeklerin sayısı neredeyse yarıya düştü.
Prof. Dr. Kara, aynı grafikte asgari ücretle alınabilecek yemek sayısındaki düşüşe de yer verdi. Asgari ücretlinin alım gücünün de son 7 yılda azaldığı ancak emekliler kadar dramatik bir düşüş yaşanmadığına dikkat çeken Kara, "Son yıllarda asgari ücretlinin de durumu kötüleşse de emekliler kadar vahim değil" ifadelerini kullandı.