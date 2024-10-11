Hakan Kara Kötü Haberi Verdi: Çok Yanlış Yerden Yavaşlıyor

İktisatçı Prof. Dr. Hakan Kara, bu iki veriyi değerlendirerek ekonomideki yavaşlamanın yanlış alanda gerçekleştiğine işaret etti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) dün sanayi üretim verilerini kamuoyuna duyurdu. Ağustos ayı verilerine göre, sanayi üretiminde aylık bazda yüzde 1,6, yıllık bazda ise yüzde 5,3 oranında daralma kaydedildi. Bu düşüş, üretim sektöründe yaşanan sıkıntıların derinleştiğini ortaya koydu.

Bugün açıklanan Ticaret Satış Hacim Endeksi'ne göre ise perakende sektörü ağustos ayında önemli bir ivme yakalayarak son altı ayın en hızlı artışını gösterdi. Veriler, tüketici harcamalarında hareketlilik olduğunu işaret ederken, sanayi üretimindeki gerilemeyle çelişkili bir duruma geldi.

Kaynak: Haber Merkezi