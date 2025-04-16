Hakan Kara Kötü Haberi Duyurdu: Türkiye Tarihinde Bir İlk Oldu

“EKONOMİ YAVAŞLAYACAK”

Kara, her iki senaryoda da ekonomide bir yavaşlama beklendiğini vurguladı. Ancak ikinci seçeneğin uygulanması durumunda, Hazine ve TCMB’nin eşgüdümlü adımlarıyla tahvil ve döviz piyasalarına destek sağlanabileceğini ifade etti. Kara, “Bu adımlar atılırsa, yıl ortasından itibaren yüklü faiz indirimleri için alan açılabilir” dedi.