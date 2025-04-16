Hakan Kara Kötü Haberi Duyurdu: Türkiye Tarihinde Bir İlk Oldu
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) yarın açıklayacağı faiz kararı öncesi, Bilkent Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi ve eski TCMB Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara’dan çarpıcı açıklamalar geldi. Kara, son bir ayda döviz piyasasına yapılan müdahalenin, Türkiye tarihinde eşi görülmemiş bir boyuta ulaştığını duyurdu.
Kaynak: Haber Merkezi
TCMB, nisan ayı faiz kararını yarın saat 14.00’te kamuoyuyla paylaşacak. Karar öncesi değerlendirmelerde bulunan Hakan Kara, Para Politikası Kurulu’nun (PPK) önünde iki temel seçenek olduğunu belirtti. İlk seçenek, mevcut durumu koruyarak ileride daha sert önlemler almak; ikinci seçenek ise politika faizini mevcut yüzde 46’lık fiili faiz seviyesine çekerek üst bantta esneklik sağlamak.
“EKONOMİ YAVAŞLAYACAK”
Kara, her iki senaryoda da ekonomide bir yavaşlama beklendiğini vurguladı. Ancak ikinci seçeneğin uygulanması durumunda, Hazine ve TCMB’nin eşgüdümlü adımlarıyla tahvil ve döviz piyasalarına destek sağlanabileceğini ifade etti. Kara, “Bu adımlar atılırsa, yıl ortasından itibaren yüklü faiz indirimleri için alan açılabilir” dedi.
“50 MİLYAR DOLARA YAKIN MÜDAHALE”
Hakan Kara, döviz piyasasındaki hareketliliği de değerlendirdi. Son dört haftada çeşitli kanallar üzerinden yapılan net müdahalenin 50 milyar dolara yaklaştığını açıklayan Kara, “Bu, Türkiye’nin bugüne kadarki en büyük döviz müdahalesi. Son günlerde piyasalar sakinleşmiş görünüyor,” diye konuştu. Kara’nın bu açıklaması, TCMB’nin rezerv politikalarına yönelik tartışmaları alevlendirdi.
PİYASALAR NE BEKLİYOR?
Yatırımcılar ve ekonomi çevreleri, yarınki faiz kararını merakla bekliyor. Kara’nın işaret ettiği devasa müdahale ve faiz senaryoları, piyasalarda hareketliliğin devam edeceğine işaret ediyor. TCMB’nin alacağı karar, hem döviz kurları hem de ekonomik büyüme üzerinde belirleyici olacak.