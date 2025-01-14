Hakan Kara Kahreden Tabloyu Açıkladı: Yüzde 66 arttı
Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Merkez Bankası eski Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı perakende satış verileri üzerinden ekonomiye ilişkin dikkat çeken bir analiz yaptı. Kara, enflasyon ve cari açıkta kalıcı iyileşme sağlanabilmesi için atılması gereken adımları grafiklerle ortaya koydu.
Kaynak: Haber Merkezi
TÜİK’in 2024 Kasım ayına ilişkin ticaret satış hacmi endeksi verilerine göre, perakende satış hacmi bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %16,4 oranında arttı. Aynı döneme ilişkin ciro endeksi ise %54,8’lik artışla dikkat çekti.
EN HIZLI YÜKSELİŞ OLDU
Öte yandan, geçtiğimiz hafta açıklanan sanayi üretimi verilerinde aylık bazda %2,9 oranında bir artış kaydedildi. Bu, Mart 2023’ten bu yana gerçekleşen en hızlı yükseliş oldu. Ancak yıllık bazdaki artış %1,5’te kaldı ve önceki daralma serisi sona erdi.
TÜKETİM ARTIYOR, ÜRETİM YERİNDE SAYIYOR
Prof. Dr. Hakan Kara, üretim ve tüketim verilerini karşılaştırarak ekonomik tabloyu değerlendirdi. Paylaştığı grafikte, tüketimdeki artışın oldukça yüksek olduğu, buna karşılık sanayi üretiminin son üç yıldır yatay bir seyir izlediği görüldü.
Kara, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
“Sanayi üretimi 3 yıldır yerinde sayarken içerde perakende satışlar %66 arttı. Enflasyonu ve dış açığı kalıcı olarak düzeltmek istiyorsak bu tablonun değişmesi gerekir.”