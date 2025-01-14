Hakan Kara Kahreden Tabloyu Açıkladı: Yüzde 66 arttı

EN HIZLI YÜKSELİŞ OLDU

Öte yandan, geçtiğimiz hafta açıklanan sanayi üretimi verilerinde aylık bazda %2,9 oranında bir artış kaydedildi. Bu, Mart 2023’ten bu yana gerçekleşen en hızlı yükseliş oldu. Ancak yıllık bazdaki artış %1,5’te kaldı ve önceki daralma serisi sona erdi.