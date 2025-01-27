Hakan Kara ‘Devede Kulaktır’ Diyerek Açıkladı: Faizde Parası Olanlar Dikkat, Etkisi Çok Sert Olacak

‘ZENGİNLER DE YÜKSEK FAİZDEN ÇOK ÇEKTİ…’

Kara'nın paylaşımı sosyal medyada kısa sürede büyük dikkat çekti. Bir sosyal medya kullanıcısının, “2024'ün ilk 11 ayında tüketici kredisi veya kredi kartı borcunu ödeyemedikleri için yasal takibe düşen kişi sayısı 1 milyon 663 bin 669 kişi. Bunlar da zenginlikten borçlarını ödeyemiyorlar tabi. Zenginler de 2024'te yüksek faizden ne çok çile çekti hakikaten..” şeklindeki yorumuna Kara yanıt verdi.