Hakan Kara ‘Devede Kulaktır’ Diyerek Açıkladı: Faizde Parası Olanlar Dikkat, Etkisi Çok Sert Olacak
Merkez Bankası eski Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, yüksek faiz oranlarının yoksulları mı yoksa varlıklı kesimi mi daha fazla etkilediğine ilişkin dikkat çeken bir açıklamada bulundu.
Prof. Dr. Kara, X platformunda yaptığı paylaşımda, Türkiye'de toplam varlıkların büyük bir kısmının gayrimenkul, altın, hisse senedi ve döviz gibi araçlardan oluştuğunu ifade etti.
Hakan Kara, yüksek faiz oranlarının yoksul kesimi daha çok etkilediğinin doğru bir değerlendirme olmadığını belirterek, varlıklı grupları daha olumsuz etkilediğini belirtti.
‘FAİZDE DURAN PARA BUNLARIN YANINDA DEVEDE KULAKTIR’
Kara, “Yüksek (reel) faiz genelde bu araçların tümünün getirisini olumsuz etkiler. Faizde duran para bunların yanında devede kulaktır. Dolayısıyla yüksek reel faiz toplamda varlıklı grubu daha olumsuz etkiler” dedi.
‘ZENGİNLER DE YÜKSEK FAİZDEN ÇOK ÇEKTİ…’
Kara'nın paylaşımı sosyal medyada kısa sürede büyük dikkat çekti. Bir sosyal medya kullanıcısının, “2024'ün ilk 11 ayında tüketici kredisi veya kredi kartı borcunu ödeyemedikleri için yasal takibe düşen kişi sayısı 1 milyon 663 bin 669 kişi. Bunlar da zenginlikten borçlarını ödeyemiyorlar tabi. Zenginler de 2024'te yüksek faizden ne çok çile çekti hakikaten..” şeklindeki yorumuna Kara yanıt verdi.
‘ESAS NEDENİ ALIM GÜCÜNÜN DÜŞMESİ’
Kara, düşük gelirli kesimin alım gücünün düşmesinin, kredi ve kredi kartı ödemelerinde zorluk yaşanmasına sebep olduğunu belirterek, “Kredi çeken düşük gelirli kesim faiz altında eziliyor şeklinde yorumlar gelmiş. Bu kesimin ezilmesinin esas nedeni ücretlerin baskılanarak alım gücünün düşmesidir. Semptomla kök nedeni birbirine karıştırmayalım” ifadelerine yer verdi.