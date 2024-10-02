Hakan Kara: Büyük Çöküş Olacak
Prof. Dr. Ali Hakan Kara, İSO PMI verilerini değerlendirirken gıda sektöründeki daralmaya dikkat çekti. Kara, “Gıda üretimindeki küçülme çok çarpıcı” ifadesini kullanarak, bu denli büyük bir daralmanın, vatandaşların temel gıdalara erişiminin zorlaşmasıyla açıklanabileceğini vurguladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi, Merkez Bankası eski Başekonomisti Prof. Dr. Ali hakan Kara, İstanbul Sanayi Odası’nın aylık Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerine yönelik önemli değerlendirmelerde bulundu.
Sektörlerin genelinde verilerdeki küçülme dikkat çekerken 6 ayda aralıksız daralma görülüyor. Verilerdeki yavaşlama Mayıs 2020’den bu yana en belirgin düzeyde gerçekleşti.
'VATANDAŞIN YİYECEK ALAMAYACAK DURUMA GELMESİ…'
Prof. Dr. Ali Hakan Kara, PMI verilerindeki daralmada gıda üretimine özellikle dikkat çekerken, bu daralmanın ne anlama geldiğini şu sözlerle açıkladı:
“Gıda üretimindeki küçülme çok çarpıcı. Bu boyutta bir yavaşlama ancak vatandaşın yiyecek alamayacak duruma gelmesi veya ihracat pazarlarımızda bir çöküş ile açıklanabilir.”
Ağustos ayı verilerinde de gıda üretimine dikkat çeken Kara, gıdada da negatife dönen verileri işaret etmişti.