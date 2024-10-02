Hakan Kara: Büyük Çöküş Olacak

'VATANDAŞIN YİYECEK ALAMAYACAK DURUMA GELMESİ…'

Prof. Dr. Ali Hakan Kara, PMI verilerindeki daralmada gıda üretimine özellikle dikkat çekerken, bu daralmanın ne anlama geldiğini şu sözlerle açıkladı:

“Gıda üretimindeki küçülme çok çarpıcı. Bu boyutta bir yavaşlama ancak vatandaşın yiyecek alamayacak duruma gelmesi veya ihracat pazarlarımızda bir çöküş ile açıklanabilir.”

Ağustos ayı verilerinde de gıda üretimine dikkat çeken Kara, gıdada da negatife dönen verileri işaret etmişti.