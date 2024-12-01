Hakan Kara: Büyük Artış Olacak
Türkiye ekonomisi, 2024 yılı üçüncü çeyreğinde çeyreklik bazda üst üste iki dönem daralma göstererek teknik resesyona girdi. Ancak bu tabloya rağmen kişi başına düşen milli gelirdeki artış, Türkiye'nin yüksek gelirli ülkeler grubuna dahil olabileceği ihtimalini gündeme getirirken, Prof. Dr. Hakan Kara'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.
Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, ekonomi 2024 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,1 büyüdü. Ancak çeyreklik bazda değerlendirildiğinde, ikinci ve üçüncü çeyreklerde sırasıyla yüzde 0,2 oranında daralma yaşandı. Bu durum, teknik olarak resesyona işaret ediyor.
KİŞİ BAŞINA MİLLİ GELİR ARTIŞI
Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Merkez Bankası eski Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, ekonomik daralmaya rağmen kişi başına düşen milli gelirdeki artışın dikkat çekici olduğunu belirtti. Kara, 2023 yılı verilerine göre Türkiye’de kişi başına gayri safi yurt içi hasılanın (GSYİH) cari fiyatlarla 311 bin 109 TL’ye, ABD doları bazında ise 13 bin 243 dolara ulaştığını hatırlattı.
Bu rakamların ışığında kişi başına düşen milli gelirin 15 bin dolara yaklaşmış olabileceğini ifade eden Kara, “Ekonomimiz teknik resesyon yaşasa da kişi başı milli gelirimiz dolar bazında yüksek gelirli ülkeler grubuna girmiş olabiliriz” dedi.
YÜKSEK GELİRLİ ÜLKELER LİGİ
Dünya Bankası’nın sınıflandırmalarına göre kişi başına düşen milli gelirde belirli bir eşik aşılırsa, ülkeler "yüksek gelirli" sınıfına dahil ediliyor.
Prof. Dr. Hakan Kara'nın paylaşımı şöyle...