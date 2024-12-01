Hakan Kara: Büyük Artış Olacak

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, ekonomi 2024 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,1 büyüdü. Ancak çeyreklik bazda değerlendirildiğinde, ikinci ve üçüncü çeyreklerde sırasıyla yüzde 0,2 oranında daralma yaşandı. Bu durum, teknik olarak resesyona işaret ediyor.