Hakan Kara 'Bir İyi Bir Kötü' Haberim Var Diyerek Açıkladı
Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Merkez Bankası eski Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, ekonomideki son gelişmelere dair dikkat çeken bir değerlendirme yaptı.
Kaynak: Haber Merkezi
Karşılıksız çek oranlarındaki gerilemeye işaret eden Kara, bu durumun büyüme için olumlu, ancak enflasyon açısından olumsuz etkiler yaratabileceğini ifade etti.
"EKONOMİDE TOPARLANMANIN İŞARETİ"
Prof. Dr. Kara, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ekonomideki görünümü karşılıksız çek oranları üzerinden yorumladı. Çeklerdeki karşılıksızlık oranının düşmesinin ekonomik faaliyetlerde ılımlı bir toparlanmayı işaret ettiğini belirten Kara, bunun büyüme açısından olumlu bir gelişme olduğunu vurguladı. Ancak, ekonomist Kara’ya göre bu durum enflasyon üzerinde olumsuz bir baskı oluşturabilir.
"BÜYÜME İÇİN İYİ, ENFLASYON İÇİN KÖTÜ HABER"
Prof. Dr. Kara, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
Karşılıksız çek oranlarındaki artışın devam etmemesi son dönemde ekonominin ılımlı toparlanma gösterdiğini teyit ediyor.
Büyüme açısından iyi, enflasyondan açısından kötü haber.
EKONOMİDE ÇELİŞKİLİ DİNAMİKLER
Karşılıksız çek oranları, ekonomik aktivitelerin sağlığına dair önemli bir gösterge olarak kabul ediliyor. Orandaki gerileme, ticari ilişkilerde daha az sorun yaşandığını ve ekonomik hareketliliğin arttığını gösterse de, bu hareketlilik enflasyonist baskıları tetikleme riskini taşıyor. Kara’nın açıklamaları, Türkiye ekonomisinin toparlanma ve fiyat istikrarı arasındaki ince dengeyi koruma mücadelesini gözler önüne seriyor.