Hakan Kara 'Bir İyi Bir Kötü' Haberim Var Diyerek Açıkladı

"EKONOMİDE TOPARLANMANIN İŞARETİ"

Prof. Dr. Kara, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ekonomideki görünümü karşılıksız çek oranları üzerinden yorumladı. Çeklerdeki karşılıksızlık oranının düşmesinin ekonomik faaliyetlerde ılımlı bir toparlanmayı işaret ettiğini belirten Kara, bunun büyüme açısından olumlu bir gelişme olduğunu vurguladı. Ancak, ekonomist Kara’ya göre bu durum enflasyon üzerinde olumsuz bir baskı oluşturabilir.