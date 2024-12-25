Hakan Kara Asgari Ücret Sonrası Peş Peşe Açıkladı: Büyük Düşüş Başlıyor!

Milyonlarca vatandaşın beklediği asgari ücret açıklaması dün akşam Tespit Komisyonu tarafından açıklandı. Asgari ücretin açıklanmasının ardından Prof. Dr. Hakan Kara, Merkez Bankası’nı faiz indirimini işaret ederek tarih verdi.

7 milyon çalışanı doğrudan, 86 milyonun gelirini dolaylı yoldan etkileyen asgari ücret zammı dün akşam duyuruldu. 2024 yılı için net asgari ücret 17.002 TL olarak uygulanıyordu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı sürpriz bir şekilde dün akşam yapıldı, ancak masadan uzlaşı çıkmadı ve işçi temsilcisi TÜRK-İŞ, görüşmelere katılmadı.

İŞVERENLER EN FAZLA YÜZDE 30’U KABUL ETTİ

TÜRK-İŞ, daha önce asgari ücret konusunda 18 kez muhalefet şerhi koymuş ve sadece 2 kez talebini kabul ettirebilmişti. Bu yıl da 29.583 TL asgari ücret talebinde bulunmuştu. İşverenler ise en fazla yüzde 30'luk bir artışı kabul edebileceklerini belirtmişti. Milyonlarca çalışan "Yeni asgari ücret ne kadar, kaç TL oldu?" sorusuna yanıt ararken, merak edilenler de yanıt bulmuş oldu.

‘DÜŞÜŞ BAŞLIYOR’

Prof. Dr. Hakan Kara, asgari ücretin 22 bin 104 lira olarak belirlenmesinin ardından sosyal medya hesabından Big Mac endeksini paylaşarak, “Enflasyonu bilemem ama asgari ücretin sandviç fiyatına yenildiği kesin” notunu düştü.

Enflasyonu bilemem ama asgari ücretin sandviç fiyatına yenildiği kesin. pic.twitter.com/SusGiel5au — Hakan Kara (@ali_hakan_kara) December 24, 2024

Kara, paylaşımının devamında ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz indirimine ilişkin atacağı adıma dair net tarih verdi.

Kara, paylaşımında, “Asgari ücret artışının %30 ile sınırlı kalması Merkez Bankasının faiz indirimine başlamasını kesinleştirdi. Yarın Borsa endeksi artacak tahvil faizleri düşecektir” ifadelerini kullandı.

Asgari ücret artışının %30 ile sınırlı kalması Merkez Bankasının faiz indirimine başlamasını kesinleştirdi. Yarın Borsa endeksi artacak tahvil faizleri düşecektir. https://t.co/RwVvaedKwK — Hakan Kara (@ali_hakan_kara) December 24, 2024

BAKAN IŞIKHAN’DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Bakan Vedat Işıkhan, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak net asgari ücretin 22.104 TL, brüt asgari ücretin ise 26.002 TL olarak belirlendiğini açıkladı. Ayrıca işveren desteğinin 700 TL'den bin TL'ye yükseltildiğini duyurdu.

CUMHURBAŞKANI'NDAN ASGARİ ÜCRET PAYLAŞIMI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücretin açıklanmasının ardından sosyal medya hesabından "2025 yılında asgari ücret, yüzde 30 artışla net 22.104 TL olarak uygulanacaktır. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun" mesajını paylaştı.

MERKEZ BANKASI’NIN SON FAİZ KARARI NEYDİ?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz kararı, 21 Kasım 2024’te saat 14.00’da TCMB Başkanı Fatih Karahan eşliğinde gerçekleştirilen toplantı sonrası duyurulmuştu. Merkez’in politika faizi kararı son 7 ayda olduğu gibi yine yüzde 50 seviyesinde sabit tutulmuştu.