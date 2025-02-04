Hakan Kara Açıkladı: Yüzde 90 Arttı

GENİŞ KAPSAMLI ADIMLAR ATILMALI

Bu zamların doğrudan veya dolaylı olarak kamu tarafından belirlendiğini hatırlatan Kara, enflasyonla mücadelenin yalnızca faiz politikasıyla sınırlandırılamayacağını belirtti. Kamu maliyesinin ve yönetilen fiyatların da enflasyon üzerindeki etkisine dikkat çeken Kara, fiyat istikrarının sağlanması için daha geniş kapsamlı adımlar atılması gerektiğini vurguladı.