Hakan Kara Açıkladı: Yüzde 90 Arttı
Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Merkez Bankası’nın eski Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, kamu tarafından belirlenen fiyatlardaki sert artışlara dikkat çekerek, bu durumun enflasyon hedefini aştığını vurguladı. Kara, "Merkez Bankası bu artışlara nasıl müdahale edebilir?" sorusunu gündeme getirdi.
Kaynak: Haber Merkezi
Ocak ayında birçok kalemde önemli fiyat artışları yaşandığını belirten Kara, özellikle uzman doktor ücretlerinin aylık yüzde 90, mali hizmetlerin yüzde 44, demiryolu taşımacılığının yüzde 44 ve hava yolu taşımacılığının yüzde 34 arttığını ifade etti.
GENİŞ KAPSAMLI ADIMLAR ATILMALI
Bu zamların doğrudan veya dolaylı olarak kamu tarafından belirlendiğini hatırlatan Kara, enflasyonla mücadelenin yalnızca faiz politikasıyla sınırlandırılamayacağını belirtti. Kamu maliyesinin ve yönetilen fiyatların da enflasyon üzerindeki etkisine dikkat çeken Kara, fiyat istikrarının sağlanması için daha geniş kapsamlı adımlar atılması gerektiğini vurguladı.
TÜKETİM MALI İTHALATINDA ARTIŞ
Öte yandan Kara, tüketim malı ithalatının son aylarda yeniden yükselişe geçtiğini belirterek, enflasyonun kontrol altına alınabilmesi için çok daha kapsamlı bir politika setine ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.