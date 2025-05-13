Hakan Kara Açıkladı: Merkez Bankası'nda Haftalar Sonra Bir İlk

DÖVİZ POZİSYONU NEGATİFTEN POZİTİFE DÖNDÜ

Prof. Dr. Hakan Kara, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Merkez Bankası'nın net döviz pozisyonunun yedi haftalık aranın ardından yeniden pozitif seviyeye çıktığını belirtti. Kara, "Merkez Bankası yedi haftada 57 milyar dolar ile tarihin en yoğun döviz satışını yaptıktan sonra geçen hafta tekrar döviz almaya başladı" ifadelerini kullandı.