Hakan Kara Açıkladı: Merkez Bankası'nda Haftalar Sonra Bir İlk
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) döviz politikalarında önemli bir değişim yaşandı. Ekonomist Prof. Dr. Hakan Kara'nın açıklamasına göre, 19 Mart’tan itibaren 7 hafta boyunca devam eden döviz satış süreci sona erdi ve TCMB, geçtiğimiz hafta itibarıyla döviz alımına yöneldi.
Kaynak: Haber Merkezi
Söz konusu dönemde Merkez Bankası, piyasalardaki oynaklığı azaltmak amacıyla toplam 57 milyar dolarlık döviz satışı gerçekleştirdi. Bu rakam, Türkiye ekonomi tarihinde kaydedilen en yüksek satış miktarlarından biri olarak değerlendiriliyor.
DÖVİZ POZİSYONU NEGATİFTEN POZİTİFE DÖNDÜ
Prof. Dr. Hakan Kara, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Merkez Bankası'nın net döviz pozisyonunun yedi haftalık aranın ardından yeniden pozitif seviyeye çıktığını belirtti. Kara, "Merkez Bankası yedi haftada 57 milyar dolar ile tarihin en yoğun döviz satışını yaptıktan sonra geçen hafta tekrar döviz almaya başladı" ifadelerini kullandı.
PİYASALARDAKİ GERGİNLİK YERİNİ DENGELENMEYE BIRAKIYOR
19 Mart sonrası dönemde siyasi gelişmelerin ve ekonomik beklentilerin etkisiyle döviz kurlarındaki yukarı yönlü baskının arttığı gözlemlenmişti. Bu süreçte TCMB'nin piyasaya döviz satışıyla müdahale ettiği biliniyordu. Alım yönünde atılan son adım, döviz piyasasında geçici bir istikrar sağlandığı şeklinde yorumlandı.
Kara, paylaşımında şunları ifade etti:
“Merkez Bankası 7 haftada 57 milyar dolar ile tarihin en yoğun döviz satışını yaptıktan sonra geçen hafta tekrar döviz almaya başladı.”