Hakan Kara Açıkladı: İlk Defa Yaşadım
İktisatçı ve akademisyen Prof. Dr. Hakan Kara, Türkiye'de uzun süredir bozulan fiyatlama davranışlarının ilk kez tersine döndüğünü ifade etti ve bu durumu yaşadığı bir örnekle açıkladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye'de kontrolden çıkan enflasyon ve artış beklentisi, fiyatlama alışkanlıklarında ciddi bozulmalara neden olmuştu. Bu süreçte, hizmet ve gıda sektöründe zamların sürekli hale gelmesi, tüketicilerin fiyat algısını yitirdiği bir ortam oluşturdu. Kara, fiyatlama davranışlarındaki değişime dikkat çekti.
Ekonomi yönetiminin uyguladığı kararlı politikalar, son dönemde enflasyonist baskıların hafiflemesine yol açtı. İktisatçı Prof. Dr. Hakan Kara, fiyatlama davranışlarında gözlemlenen bu olumlu değişimi yaşadığı bir deneyim üzerinden aktardı.
Hakan Kara, yemek hizmeti veren bir kafeteryada fiyatların düştüğünü görünce durumu işletmeciye sorduğunu, işletmecinin de “Hocam satışlar azaldı biz de fiyat kırdık” dediğini belirtti.
"İLK DEFA YAŞADIM"
Fiyatlama davranışına ilişkin sosyal medya habından açıklama yapan Kara, ilk defa tam tersi bir durum yaşadığını belirterek "Olması gereken bu" dedi.
Bir ay önce fiyatlanma davranışındaki bozulmaya işaret etmişti.
Hakan Kara sadece bir ay önce başka bir paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı:
"Dün bir panel için İstanbul’daydım, birçok iktisatçı/profesyonel ile ekonomi konuştuk ama benim için en öğretici olan mütevazi bir restoranda 5 ay önce 400 TL’ye yediğim patlıcan pilakiye bu defa 700 TL vermek oldu. Talep desem değil, restoran epey boştu. İşletmecisini bulup sordum: Ücretler ve kur çok artmıyor, gıda fiyat artışı yavaşladı, bu yaptığınızı nasıl açıklıyorsunuz dedim. Abi enflasyon var herkes artırıyor, maliyetler durmuyor dedi. “Fiyatlama davranışında bozulma” ne demek hocam diye sıkça soruyorlar, işte tam da bu demek."