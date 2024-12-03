Hakan Kara Açıkladı: İlk Defa Yaşadım

Hakan Kara sadece bir ay önce başka bir paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Dün bir panel için İstanbul’daydım, birçok iktisatçı/profesyonel ile ekonomi konuştuk ama benim için en öğretici olan mütevazi bir restoranda 5 ay önce 400 TL’ye yediğim patlıcan pilakiye bu defa 700 TL vermek oldu. Talep desem değil, restoran epey boştu. İşletmecisini bulup sordum: Ücretler ve kur çok artmıyor, gıda fiyat artışı yavaşladı, bu yaptığınızı nasıl açıklıyorsunuz dedim. Abi enflasyon var herkes artırıyor, maliyetler durmuyor dedi. “Fiyatlama davranışında bozulma” ne demek hocam diye sıkça soruyorlar, işte tam da bu demek."