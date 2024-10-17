Hakan Kara Acı Tabloyu Açıkladı: Piyasalardaki Sürekli Artışın Nedeni Ortaya Çıktı

Yüksek enflasyonla birlikte piyasalarda sürekli yükseliş sürerken, fiyatlardaki artışların da önü alınamaz bir duruma geldi. Raflardaki ürünlerin etiketleri günden güne değişirken, bu durum vatandaşları da ekonomik olarak daha fazla zorlamaya başladı.

Piyasalarda yaşanan durdurulamaz yükselişe ilişkin olarak Prof. Dr. Hakan Kara'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

5 AYDA 300 LİRA ZAMLANDI

İstanbul'da gerçekleştirilen panelde birçok iktisatçıyla ekonomiye ilişkin değerlendirmeler yaptığını belirten Hakan Kara, dikkatini en çok çeken durumun 5 ay önce bir restoranda 400 liraya yediği yemeğin 700 liraya yükselmesi olduğunu söyledi.