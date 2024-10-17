Hakan Kara Acı Tabloyu Açıkladı: Piyasalardaki Sürekli Artışın Nedeni Ortaya Çıktı
Piyasalarda günden güne her kaleme gelen zamlar vatandaşın belini bükmeye devam ediyor. Fiyatlarda yaşanan durdurulamaz yükselişe ilişkin olarak Prof. Dr. Hakan Kara, dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Hakan Kara, "Fiyatlama davranışında bozulma"nın nedenini açıkladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Yüksek enflasyonla birlikte piyasalarda sürekli yükseliş sürerken, fiyatlardaki artışların da önü alınamaz bir duruma geldi. Raflardaki ürünlerin etiketleri günden güne değişirken, bu durum vatandaşları da ekonomik olarak daha fazla zorlamaya başladı.
Piyasalarda yaşanan durdurulamaz yükselişe ilişkin olarak Prof. Dr. Hakan Kara'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.
5 AYDA 300 LİRA ZAMLANDI
İstanbul'da gerçekleştirilen panelde birçok iktisatçıyla ekonomiye ilişkin değerlendirmeler yaptığını belirten Hakan Kara, dikkatini en çok çeken durumun 5 ay önce bir restoranda 400 liraya yediği yemeğin 700 liraya yükselmesi olduğunu söyledi.
'YÜKSELİŞ YAVAŞLAMIŞKEN NASIL ZAM YAPILIYOR?'
Fiyatlardaki bu artışın talepten kaynaklandığını düşünmediğini ifade eden Kara, işletme sahibine "ücretlerin, döviz kurunun ve gıda fiyat artışının yavaşladığını, buna rağmen ürün fiyatlarına nasıl zam yapıldığını" sordu.
"HERKES ARTIRIYOR MALİYETLER DURMUYOR"
Hakan Kara, işletme sahibine sorduğu soru sonrası"Abi enflasyon var herkes artırıyor, maliyetler durmuyor" yanıtını aldığını belirtti.
"FİYATLAMA DAVRANIŞINDA BOZULMA TAM DA BU DEMEK"
Enflasyonun ileri sürülerek fiyatlarda zincirleme olarak sürekli artışın yaşanmasına vurgu yapan Kara, Fiyatlama davranışında bozulma” ne demek hocam diye sıkça soruyorlar, işte tam da bu demek.." ifadelerini kullandı.
Hakan Kara'nın paylaşımı şöyle:
Ücretlerin ve kurun çok artmayıp, gıda fiyat artışının
Dün bir panel için İstanbul’daydım, birçok iktisatçı/profesyonel ile ekonomi konuştuk ama benim için en öğretici olan mütevazi bir restoranda 5 ay önce 400 TL’ye yediğim patlıcan pilakiye bu defa 700 TL vermek oldu.
Talep desem değil, restoran epey boştu. İşletmecisini bulup sordum: Ücretler ve kur çok artmıyor, gıda fiyat artışı yavaşladı, bu yaptığınızı nasıl açıklıyorsunuz dedim. Abi enflasyon var herkes artırıyor, maliyetler durmuyor dedi.
“Fiyatlama davranışında bozulma” ne demek hocam diye sıkça soruyorlar, işte tam da bu demek..