Hakan Kara: 2018 Sonrası Rekor Düşüş Oldu

Merkez Bankası eski Başekonomisti ve Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Hakan Kara, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "İstanbul'da yıllık enflasyon yüzde 61,6’ya düştü. Bu düşüş sadece baz etkisinden kaynaklanmıyor. Ağustos ayındaki yüzde 1,73'lük artış, 2018 sonrasının en düşük ikinci ağustos enflasyonu oldu" ifadelerini kullandı. Kara, enflasyondaki bu düşüşün çeşitli faktörlerin bir araya gelmesiyle gerçekleştiğini vurguladı.