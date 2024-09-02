Hakan Kara: 2018 Sonrası Rekor Düşüş Oldu
Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Hakan Kara, İstanbul'da yıllık enflasyonun yüzde 61,6'ya düşmesi üzerine önemli değerlendirmelerde bulundu.
İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) açıkladığı veriler ışığında, İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 1,73 oranında arttı. Bu artış, 2018'den sonraki en düşük ikinci ağustos enflasyonu olarak kayıtlara geçti.
İTO'nun ağustos ayı verilerine göre, perakende fiyatları yansıtan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi yüzde 1,73 artarken, toptan fiyat hareketlerini gösteren Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,98 oranında bir artış kaydetti.
Bu veriler doğrultusunda İstanbul'da yıllık enflasyon yüzde 61,57, toptan eşya fiyatlarındaki yıllık artış ise yüzde 46,87 olarak gerçekleşti.
Merkez Bankası eski Başekonomisti ve Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Hakan Kara, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "İstanbul'da yıllık enflasyon yüzde 61,6’ya düştü. Bu düşüş sadece baz etkisinden kaynaklanmıyor. Ağustos ayındaki yüzde 1,73'lük artış, 2018 sonrasının en düşük ikinci ağustos enflasyonu oldu" ifadelerini kullandı. Kara, enflasyondaki bu düşüşün çeşitli faktörlerin bir araya gelmesiyle gerçekleştiğini vurguladı.