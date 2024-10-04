Haftanın Son Gününde New York Borsası Yükselişle Açıldı

S&P 500 yüzde 0,66 artışla 5.737,48 puana, Nasdaq endeksi ise 1,18 kazançla 18.130.421 puana ulaştı.

ABD'de istihdam gereksinimlerinin üzerinde artarken, ödeme piyasalarında haftanın son gününde günün sonunda pozitif seyir izlendi.

Ülkede tarım dışı istihdam eylülde 254 bin kişi arttı, oran yüzde 4,2'den yüzde 4,1'e geriledi.

Eylülde istihdam artışı 6 ayın en yüksek dağılımı çıkarken, oran oranı son 3 ayın en düşük azalması indi.

ABD Merkez Bankasının (Fed) izlediği ortalama saatlik kazanç yüzde 0,4 artarak 35,36 yükseldi.

Analistler, ABD'deki iş gücü piyasasının tahmin edilenden çok daha güçlü olduğunu ve Fed'in kısıtlayıcı faiz oranlarına karşı hala dirençli olduğunu yeni gösterdiğini ifade etti.

İş gücünün piyasanın gidişatına işaret eden hazine verileri sonrasında ABD'nin 10 yıllık vadeli kredii faizi 11 baz puan artışıyla yüzde 3,97'ye yaklaştı.

Dolar endeksi yüzde 0,5 artışla 102,54'e yükselirken, avro/dolar paritesi yüzde 0,6 azalışla 1,0962'ye düştü.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in kasım yerinde 25 baz puanlık faiz indirimine gitme olasılığı yüzde 90'a yükseldi.

Kurumsal destek, Spirit Airlines'ın hisleri, şirketin olası bir iflas başvurusu için alacaklılarla yapılan görüşmelerde yer alan günlük haberlerin ardından yüzde 30'un üzerine düştü.

Öte yandan, ABD'nin doğu ve piyasadaki limanlarda çalışan işçilerin üçüncü gününde grevi, sendika ile işverenlerin ücretleri konusunda geçici anlaşmaya varmasıyla dün son buldu.

Kaynak: AA