Haftanın Son Günü Dolar ve Euroda Durum Ne?

En çok tercih edilen yatırım araçlarından döviz kurunda uzun süredir istikrarsız bir gidişat sürüyor. Bu nedenle vatandaş da dolar ve euronun günlük hareketini takip ederek yatırımlarından kazançlı çıkmayı amaçlıyor.

20 Aralık 2024 Cuma günü İstanbul serbest piyasada 35,1520 liradan alınan dolar, 35,1540 liradan satılıyor. 36,4800 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 36,4820 lira olarak belirlendi.

Dün günü doların satış fiyatı 35,0790 lira, euronun satış fiyatı ise 36,5890 lira olmuştu.

Kaynak: AA