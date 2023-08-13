Haftalık veriler açıklandı: Parasını bunlara yatıranlar kazandı

Milyonlarca kişinin her ay aldığı yatırırım araçlarından borsa, altın ve dolarda bu hafta en çok hangisinin kazandırdığı ortaya çıktı.

Haftalık veriler açıklandı: Parasını bunlara yatıranlar kazandı - Resim: 1

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 4,24 kazançla 7.714,38 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 7.359,49 puanı, en yüksek 7.766,12 puanı gördü.

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Haftalık veriler açıklandı: Parasını bunlara yatıranlar kazandı - Resim: 2

Aynı dönemde Borsa İstanbul Hizmetler Endeksi yüzde 6,32 kazançla 7.230,52 puana, Teknoloji Endeksi yüzde 4,30 artışla 8.202,74 puana, Mali Endeks yüzde 5,62 primle 7.418,53 puana ve Sanayi Endeksi yüzde 1,12 değer kazancıyla 11.754,29 puana yükseldi.

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Haftalık veriler açıklandı: Parasını bunlara yatıranlar kazandı - Resim: 3

ANADOLU GRUBU HOLDİNG

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 36,88 ile Anadolu Grubu Holding oldu. Anadolu Grubu Holdingi, yüzde 31,26 ile Borusan Mannesman Boru ve Sanayi Ticaret, yüzde 27,54 ile İş Yatırım Menkul Değerler izledi.

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Haftalık veriler açıklandı: Parasını bunlara yatıranlar kazandı - Resim: 4

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 17,24 ile Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, yüzde 9,50 ile Aksa Akrilik, yüzde 9,10 ile Sasa Polyester şeklinde sıralandı.

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