Haftalık veriler açıklandı: Parasını bunlara yatıranlar kazandı

ANADOLU GRUBU HOLDİNG

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 36,88 ile Anadolu Grubu Holding oldu. Anadolu Grubu Holdingi, yüzde 31,26 ile Borusan Mannesman Boru ve Sanayi Ticaret, yüzde 27,54 ile İş Yatırım Menkul Değerler izledi.