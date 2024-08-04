Haftada 5 Sefer Düzenlenecek: AJet'in Kahire Uçuşları Başladı

AJet, Mısır’ın başkenti Kahire’ye uçuşlarına başladı. Haftada 5 kez düzenlenecek seferlere ilişkin konuşan AJet Genel Müdürü Kerem Sarp, "Ekim ayında da Hurghada ve Şarm El-Şeyh hatlarını açarak Mısır'daki destinasyon sayısını 3'e çıkaracağız" dedi.

Son Güncelleme:
Haftada 5 Sefer Düzenlenecek: AJet'in Kahire Uçuşları Başladı

2 Ağustos 2024 itibarıyla Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’ndan Mısır’ın başkenti Kahire’ye uçuşlarına başlayan AJet, buraya haftada 5 sefer düzenleyecek.

Şirket, böylece her yıl binlerce ziyaretçiyi İstanbul-Kahire güzergahında uçurarak, her iki ülkenin turizm ve ticaret hacimlerine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Kahire, ziyaretçileriyle binlerce yıllık geçmişini, sanatını, kültürünü ve mimarisini paylaşıyor. Tarihi ve doğal güzellikleri, piramitleri ve hala çözülemeyen gizemleriyle pek çok yerli ve yabancı gezginin ilgisini çekiyor.

25 ÜLKEDE 72 DESTİNASYON

AJet, Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan 40. yurt dışı noktası olan Kahire’ye uçuşlarının başlamasıyla söz konusu havalimanından 25 ülkede toplam 72 destinasyona ulaşmış oluyor.

Hat açılışına ilişkin düzenlenen basın toplantısında konuşan AJet Genel Müdürü Kerem Sarp, "AJet olarak, genişleyen uçuş ağımıza Kahire’yi eklemekten büyük mutluluk duyuyoruz. Dünyanın dört bir yanından gelen yolcularımız, AJet ile bu tarihi şehre seyahat edebilecekler. Yakın gelecekte yine Mısır’da açacağımız yeni destinasyonlar ve ek frekanslarla daha fazla misafirimizi uçuşlarımızda ağırlayacağız" dedi.

MISIR'DA SAYI 3'E ÇIKACAK

Kahire'nin AJet olarak yurt dışında açtıkları ikinci destinasyon olduğunu bildiren Sarp, Mısır'ın kendileri için önemli bir nokta olduğunu belirtti. Sarp, ekim ayında da Hurghada ve Şarm El-Şeyh hatlarını açarak Mısır'daki destinasyon sayısını 3'e çıkaracaklarını bildirdi.

Mısır'dan Türkiye’ye turist sayısının artmasına katkı sağlayacaklarını aktaran Sarp, bu şekilde iki ülke arasındaki turizm ve ticaretin geliştirilmesinde köprü görevi göreceklerini söyledi. Şu anda 33 ülkeye uçtuklarını dile getiren Sarp, uçuş ağlarını 51 ülkeye çıkarmayı hedeflediklerini kaydetti.

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
Bir Firmaya 6 Milyar Lira Rekor Ceza! Mehmet Şimşek Uyardı: Sırada Başkaları da Var Bir Firmaya 6 Milyar Lira Rekor Ceza: Sırada Başkaları da Var!
Türkiye'nin Diri Fay Haritası Güncellendi: İşte En Riskli Kentler! Türkiye'nin Diri Fay Haritası Güncellendi
Altın Kendi Rekorunu Kıracak! İslam Memiş'ten Fiziki Altın Uyarısı: Eze Eze Yoluna Devam Edecek Altın Kendi Rekorunu Kıracak! İslam Memiş'ten Fiziki Altın Uyarısı
Koçlardan İpek Kıraç'a Mega Yat Destek Gecesi: Gazeteciler, İş İnsanlarının Olduğu Etkinlikte Dikkat Çeken Detay Koçlardan İpek Kıraç'a Mega Yat Destek Gecesi
ÇOK OKUNANLAR
İş Bankası Promosyona Rekor Zam Yaptı: Ödeme Tutarı 54 Bin TL’ye Yükseltildi İş Bankası Promosyona Rekor Zam Yaptı: Ödeme Tutarı 54 Bin TL’ye Yükseltildi
CHP'li Melih Meriç'e Silahlı Saldırı! Mitingde Ateş Açıldı Köy Muhtarı 'Siyasiler Konuşmasın' Diyerek Silahına Sarıldı
Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi'nde Tavan Çöktü, Bir Bebek Hayatını Kaybetti 45 Günde Atatürk Havalimanı'na Yapılan Hastane Bir Bebeğe Mezar Oldu!
Bu İllerde Yaşayanlar Dikkat! Meteoroloji Alarm Verdi; Çok Kuvvetli Geliyor Meteoroloji Alarm Verdi
Instagram Yasağında Ağır Fatura! Ümit Boyner'den İktidara Çok Sert Tepki Ümit Boyner'den İktidara Çok Sert Instagram Tepkisi