Hafize Gaye Erkan'ın Bankacılar Birliği ile yaptığı toplantının perde arkası ortaya çıktı

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, banka yöneticileriyle bir araya geldi. Toplantının ardından açıklama yapan Erkan, "Hem fiyat istikrarı hem de finansal istikrarı sağlayarak enflasyonla mücadele edeceğiz" dedi. Sağlam, Bankalar Birliği yönetim kurulu üyeleriyle İstanbul'daki Ziraat Bankası binasında yapılan toplantıya, Başkan Gaye Erkan'ın tek başına katıldığını da yazdı.

Ekonomi gazetecisi Erdal Sağlam, DW Türkçe'deki yazısında Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın bankacılarla yaptığı toplantıda neler konuşulduğunu yazdı.

Sağlam'ın yazısının ilgili bölümleri şöyle:

* Başkan Erkan'ın, bankaları zor durumda bırakan uygulamadaki TL'ye dönüş şartlarında yumuşama yapılacağını, hafta sonunda birkaç düzenlemenin resmi gazete yayımlanacağını söylediğini öğrendik.

* Toplantıya katılan bankacıların aldığı izlenim, "yeni Başkan'ın konulara hakim olmaya başladığı" yolunda.

* Acil sorunlardan biri olarak uygulamadaki, döviz mevduatının toplam mevduat içindeki payının çok düşürülmesi olarak özetlenebilecek, TL'ye dönüşüm şartları nedeniyle yaşadıkları sıkıntı anlatılmış.

* Mevcut rasyoların çok sert olduğu, bankaların dönüşüm şartı nedeniyle TL mevduat toplamak için faiz yarışına girdikleri, bu nedenle oluşan çok yüksek mevduat faizlerinin sektörü zorladığı anlatılmış. Bununla birlikte son dönemde kurlarda yaşanan hızlı yükselişin bu rasyoların yerine getirilmesini iyice zorlaştırdığı kaydedilmiş.

* Bankacılar bir yandan mevduat yarışı başlarken öte yandan kurlardaki artış nedeniyle, rasyoları neredeyse hiçbir bankanın tutturamadığını ve cezaya girdiğini anlatmışlar. Kimi bankanın önce yeni rasyoyu kurlara bağlı olarak gerçekleştirmek için harekete geçip faizleri yüzde 45'e kadar çıkardıkları, ancak hem "bu rasyo değiştirilmek zorunda" diye düşünüp, hem de gerçekleştirilmesi iyice zora girdiği için bundan vazgeçtiğini söylemişler.

* Bütün bankaların cezaya girdiğinin ve bu sorunun acil olarak çözülmesi gerektiği yönündeki taleplere karşılık Başkan Erkan, sıkıntıyı bildiklerini, Merkez Bankası'ndaki teknisyenlerin çalışma yaptığını söylemiş. Böylece Temmuz ayı sonu itibariyle uygulanacak bu cezalardan kurtulma imkanının ortaya çıktığı belirtildi.